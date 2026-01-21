Na sahrani Mike Aleksića i Dule Savić, njegova žena šokirala potezom

Optuženi reditelj i bivši učitelj glume Miroslav Mika Aleksić sahranjen je danas u 13.30 časova na Centralnom groblju u Beogradu, a na sahrani su, pored njegove supruge Biljane Mašić, bile prisutne i mnoge ličnosti iz javnog života, uglavnom glumci.

Kovčeg sa Aleksićevim tijelom iz kapele su poslije opela iznijeli glumci Goran Sultanović, Vuk Kostić, bivši fudbaler Dušan Savić, advokat Zoran Jakovljević, a ispraćaju su prisustvovali i glumci Viktor Savić i Rastko Janković, kao i voditeljka Marina Rajević, inače supruga Duleta Savića, koja je sve vrijeme snimala telefonom sahranu.

Opelo su držala trojica sveštenika, a prije nego što je kovčeg spušten u raku, uz pjesmu crkvenog hora, jedan od sveštenika održao je govor.

- Mika je nosio svoj krst, koji nije bio nimalo lak, Biljana i njegovi bližnji to najbolje znaju, pogotovo danas kad postoje i ovakvi i onakvi sudovi. Vječni sud, onaj pravi i istinski, svima nama, pa i Miroslavu, daće onaj koji je vječan. A u taj sud, mi kao hrišćani, vjerujemo. Miroslav neka počiva u miru - riječi su jednog od sveštenika koji su držali opelo.

Nakon govora sveštenika, Aleksićev prijatelj pročitao je dvije pjesme, a jedna od njih je pod naslovom "Stid".

- Stid je najudaljenija zvijezda u sazvežđu, sija, a ne grije... Šta reći onima koji nemaju ni srama ni stida - dio je pjesme, a prethodno je istakao da vjeruje da bi mnogi ovdje prisutni imali da kažu dosta toga o pokojnom Aleksiću, ali da će to ostaviti, kako kaže, za neki drugi susret.

Miroslav Mika Aleksić je preminuo 18. januara u 74. godini od bolesti. Tokom posljednjih godina bio je u centru pažnje zbog optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje učenica, odnosno polaznica svoje škole glume. Aleksić je preminuo usred sudskog postupka koji se protiv njega vodio pred Višim sudom u Beogradu, nakon što su ga glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić i još nekoliko djevojaka prijavile policije za teška krivična djela.

- Pošto je okrivljeni Aleksić preminuo sudski postupak će biti obustavljen. Ova priča neće dobiti epilog na sudu. Aleksić je preminuo neosuđen, njegova krivica, ali ni nevinost nisu dokazani tokom postupka koji je trajao pet godina - kaže naš izvor i podsjeća da je Aleksić gotovo godinu dana iznosio svoju odbranu i da je tokom svjedočenja žrtava silovanja i polnog uznemiravanja imao degutantna i uvredljiva pitanja za njih. Mnogi su tada ocjenjivali da su Aleksić i njegov advokat Zoran Jakoviljević na taj način dodatno mučili i traumatizovali žrtve.

- Djevojke koje su već preživjele užas u Aleksićevoj školi glume, ponovo su morale da proživljavaju teške trenutke. Mnoge od njih su plakale u sudnici, što zbog svega onoga što im desilo, što zbog ponašanja Aleksića i Jakovljevića. Sudija je u više navrata kažnjavao advokata Jakovljevića zbog neprimjerenog ponašanja -. podsjeća izvor Kurira.

Inače, žrtve su u sudnici do detalja opisale pakao kroz koji su prošle u Aleksićevoj školi glume "Stvar srca" koju su pohađale. Sve su ispričale da su Aleksića gledale kao oca.