Alarmantni podaci: Za 24 časa 77 udesa, policija izdala hitno upozorenje

21.01.2026
08:32
U Srbiji se tokom prethodnog dana dogodilo ukupno 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povrijeđena 33 lica, saopštila je Uprava saobraćajne policije. Ovi alarmantni podaci stižu u trenutku kada se đaci vraćaju u školske klupe, zbog čega je upućen poseban apel svim učesnicima u saobraćaju.
Povodom početka drugog polugodišta, policija podsjeća roditelje da je bezbjednost djece prioritet. Poseban akcenat stavljen je na korištenje dječijih auto-sjedišta.
„Prevoz djece u propisanim sjedištima nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mjera zaštite. Pravilno izabrano i postavljeno sjedište značajno smanjuje rizik od fatalnih povreda u slučaju nezgode“, navode iz Uprave.
Jedan od ključnih problema koji direktno ugrožava mališane jeste nepropisno parkiranje u zonama škola i vrtića. Zaustavljanje na pješačkim prelazima i blokiranje trotoara drastično smanjuju vidljivost djece, čime se rizik od tragedije višestruko povećava.
Policija poziva vozače da:
Prilagode brzinu uslovima na putu;
Strogo poštuju saobraćajnu signalizaciju;
Paze na pravila parkiranja u blizini obrazovnih ustanova.
Iz MUP-a najavljuju da saobraćajna policija neće tolerisati bahatost u blizini škola. U narednim danima biće pojačana kontrola saobraćajnih propisa kako bi se osigurala maksimalna zaštita učenika.
„Vodimo računa o najmlađima, jer bezbjedno djetinjstvo počinje odgovornim ponašanjem svakog od nas“, poručuju iz Uprave saobraćajne policije, uz želju svim građanima da ostanu bezbjedni u saobraćaju.
