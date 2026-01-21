Logo
Large banner

Alarmantni podaci: Za 24 časa 77 udesa, policija izdala hitno upozorenje

Izvor:

Telegraf

21.01.2026

08:32

Komentari:

0
Алармантни подаци: За 24 часа 77 удеса, полиција издала хитно упозорење
Foto: ATV

U Srbiji se tokom prethodnog dana dogodilo ukupno 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povrijeđena 33 lica, saopštila je Uprava saobraćajne policije. Ovi alarmantni podaci stižu u trenutku kada se đaci vraćaju u školske klupe, zbog čega je upućen poseban apel svim učesnicima u saobraćaju.

Bezbjednost djece na prvom mjestu

Povodom početka drugog polugodišta, policija podsjeća roditelje da je bezbjednost djece prioritet. Poseban akcenat stavljen je na korištenje dječijih auto-sjedišta.

Никола Милутинов-21012026

Košarka

Nikola Milutinov zadobio potres mozga

„Prevoz djece u propisanim sjedištima nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mjera zaštite. Pravilno izabrano i postavljeno sjedište značajno smanjuje rizik od fatalnih povreda u slučaju nezgode“, navode iz Uprave.

Apel vozačima: Ne blokirajte trotoare i pješačke prelaze

Jedan od ključnih problema koji direktno ugrožava mališane jeste nepropisno parkiranje u zonama škola i vrtića. Zaustavljanje na pješačkim prelazima i blokiranje trotoara drastično smanjuju vidljivost djece, čime se rizik od tragedije višestruko povećava.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ruski gas je najjeftiniji i najvažniji izvor energije za Mađarsku

Policija poziva vozače da:

Prilagode brzinu uslovima na putu;

Strogo poštuju saobraćajnu signalizaciju;

Paze na pravila parkiranja u blizini obrazovnih ustanova.

Pojačane kontrole u narednom periodu

Iz MUP-a najavljuju da saobraćajna policija neće tolerisati bahatost u blizini škola. U narednim danima biće pojačana kontrola saobraćajnih propisa kako bi se osigurala maksimalna zaštita učenika.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Netanjahu prihvatio Trampov poziv u Odbor za mir u Gazi

„Vodimo računa o najmlađima, jer bezbjedno djetinjstvo počinje odgovornim ponašanjem svakog od nas“, poručuju iz Uprave saobraćajne policije, uz želju svim građanima da ostanu bezbjedni u saobraćaju.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

udes

ugrožavanje bezbjednosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска богатија за 18 беба

Društvo

Srpska bogatija za 18 beba

1 h

0
Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Svijet

Poznato stanje dječaka kog je napala ajkula

1 h

0
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Svijet

Tramp: Amerika ima oružje za koje niko ne zna

1 h

0
Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

Savjeti

Izbacite otrove iz organizma: Kašika ovog ulja je spas

1 h

0

Više iz rubrike

Брат Немање Видића пронађен мртав

Srbija

Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

10 h

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Srbija

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

22 h

0
Крмача опрасила 17 прасића, мачка Мица се на одваја од њих

Srbija

Krmača oprasila 17 prasića, mačka Mica se na odvaja od njih

1 d

0
Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

Srbija

Oglasio se Čeda Jovanović nakon što je uhapšen Aca Kos koji živi sa njim

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

11

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

09

05

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

08

57

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

08

48

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

08

47

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner