Alarmantni podaci: Za 24 časa 77 udesa, policija izdala hitno upozorenje

U Srbiji se tokom prethodnog dana dogodilo ukupno 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povrijeđena 33 lica, saopštila je Uprava saobraćajne policije. Ovi alarmantni podaci stižu u trenutku kada se đaci vraćaju u školske klupe, zbog čega je upućen poseban apel svim učesnicima u saobraćaju.

Bezbjednost djece na prvom mjestu

Povodom početka drugog polugodišta, policija podsjeća roditelje da je bezbjednost djece prioritet. Poseban akcenat stavljen je na korištenje dječijih auto-sjedišta.

„Prevoz djece u propisanim sjedištima nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mjera zaštite. Pravilno izabrano i postavljeno sjedište značajno smanjuje rizik od fatalnih povreda u slučaju nezgode“, navode iz Uprave.

Apel vozačima: Ne blokirajte trotoare i pješačke prelaze

Jedan od ključnih problema koji direktno ugrožava mališane jeste nepropisno parkiranje u zonama škola i vrtića. Zaustavljanje na pješačkim prelazima i blokiranje trotoara drastično smanjuju vidljivost djece, čime se rizik od tragedije višestruko povećava.

Policija poziva vozače da:

Prilagode brzinu uslovima na putu;

Strogo poštuju saobraćajnu signalizaciju;

Paze na pravila parkiranja u blizini obrazovnih ustanova.

Pojačane kontrole u narednom periodu

Iz MUP-a najavljuju da saobraćajna policija neće tolerisati bahatost u blizini škola. U narednim danima biće pojačana kontrola saobraćajnih propisa kako bi se osigurala maksimalna zaštita učenika.

„Vodimo računa o najmlađima, jer bezbjedno djetinjstvo počinje odgovornim ponašanjem svakog od nas“, poručuju iz Uprave saobraćajne policije, uz želju svim građanima da ostanu bezbjedni u saobraćaju.