Logo
Large banner

Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази

Извор:

СРНА

21.01.2026

08:06

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP/Abir Sultan

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху прихватио је приједлог предсједника САД Доналда Трампа да Тел Авив постане члан Одбора за мир у Гази, саопштено је из кабинета израелског лидера.

"Премијер Бењамин Нетанјаху саопштио је да је прихватио позив предсједника САД Доналда Трампа и придружиће се Одбору за мир, у којем ће бити свјетски лидери", наведено је у саопштењу.

беба-09092025

Друштво

Српска богатија за 18 беба

Према изворима агенције "Блумберг", око 60 земаља, укључујући неколико европских, позвано је да се придружи одбору, а Трамп жели да коначна повеља и мандат комитета буду потписани сутра у Давосу.

Подијели:

Таг:

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Свијет

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

1 ч

0
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Свијет

Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

1 ч

0
Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

Савјети

Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

1 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша открила: Душко не плаћа - да је жив и здрав и што даље од мене

1 ч

0

Више из рубрике

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Свијет

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

1 ч

0
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Свијет

Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

1 ч

0
Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду

Свијет

Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду

1 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Језиви детаљи убиства: Жена избодена 23 пута, нога јој ампутирана лопатом

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner