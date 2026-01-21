Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази

Извор:
СРНА
21.01.2026
08:06
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху прихватио је приједлог предсједника САД Доналда Трампа да Тел Авив постане члан Одбора за мир у Гази, саопштено је из кабинета израелског лидера.
"Премијер Бењамин Нетанјаху саопштио је да је прихватио позив предсједника САД Доналда Трампа и придружиће се Одбору за мир, у којем ће бити свјетски лидери", наведено је у саопштењу.
Према изворима агенције "Блумберг", око 60 земаља, укључујући неколико европских, позвано је да се придружи одбору, а Трамп жели да коначна повеља и мандат комитета буду потписани сутра у Давосу.
