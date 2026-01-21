Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску

Извор:
Агенције
21.01.2026
08:13
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Обран рекао је да се од почетка сукоба у Украјини бори да Мађарској не буду одсјечена руска енергетска подручја.
- То није ствар укуса или склоности. Радимо то зато што је ово најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску. Ако нема руског гаса, нема смањења рачуна за комуналне услуге. Ако нема руске нафте, цијена бензина ће скочити. Можете брбљати о мистериозним техничким решењима, али то су чињенице - нагласио је Обран.
Свијет
Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази
Како је навео, његови противници из "Тисе" најавили су да ће се решити руског гаса и додао њих једино занима бриселски план.
- Сада знамо зашто су послати, да спроведу оно што је планирано у Бриселу навео је Орбан.
Такође, мађарски министар спољних послова и спољноекономских односа Петер Сијарто изјавио је да ће Мађарска опозиција, у случају доласка на власт након парламентарних избора у априлу 2026. године, одустати од нафте и гаса из Русије, што ће имати трагичне посљедице по мађарску економију, преносе РИА Новости.
Друштво
Српска богатија за 18 беба
Коментаришући именовање бившег потпредсједника мађарског огранка америчке компаније "Шел" Иштвана Капитања за "експерта за енергетику и економски развој" опозиционе мађарске странке "Тиса", Сијарто је изјавио да је он "делегиран" у "странку бриселских намјесника" са јасно одређеним циљем.
- Потпуно је јасно да је потпредсједнику повјерен сљедећи задатак, који је поставио Брисел: да обустави испоруке јефтине руске нафте и природног гаса Мађарској. Сви знамо да ће таква одлука имати трагичне посљедице по Мађарску, мађарске породице и мађарску економију - истакао је Сијарто у видео-обраћању објављеном на Фејсбуку.
Према његовим ријечима, у том случају трошкови комуналних услуга за мађарске породице порасли би три пута.
Свијет
Познато стање дјечака ког је напала ајкула
- Средства за живот породица и рад фабрика, а самим тим и радна мјеста, биће угрожени ако потпредсједник Капитањ изврши налог који му је дао Брисел и обустави испоруке јефтине руске нафте и природног гаса Мађарској - нагласио је Сијарто.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму