Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску

Извор:

Агенције

21.01.2026

08:13

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP

Премијер Мађарске Виктор Обран рекао је да се од почетка сукоба у Украјини бори да Мађарској не буду одсјечена руска енергетска подручја.

- То није ствар укуса или склоности. Радимо то зато што је ово најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску. Ако нема руског гаса, нема смањења рачуна за комуналне услуге. Ако нема руске нафте, цијена бензина ће скочити. Можете брбљати о мистериозним техничким решењима, али то су чињенице - нагласио је Обран.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху прихватио Трампов позив у Одбор за мир у Гази

Како је навео, његови противници из "Тисе" најавили су да ће се решити руског гаса и додао њих једино занима бриселски план.

- Сада знамо зашто су послати, да спроведу оно што је планирано у Бриселу навео је Орбан.

Такође, мађарски министар спољних послова и спољноекономских односа Петер Сијарто изјавио је да ће Мађарска опозиција, у случају доласка на власт након парламентарних избора у априлу 2026. године, одустати од нафте и гаса из Русије, што ће имати трагичне посљедице по мађарску економију, преносе РИА Новости.

беба-09092025

Друштво

Српска богатија за 18 беба

Коментаришући именовање бившег потпредсједника мађарског огранка америчке компаније "Шел" Иштвана Капитања за "експерта за енергетику и економски развој" опозиционе мађарске странке "Тиса", Сијарто је изјавио да је он "делегиран" у "странку бриселских намјесника" са јасно одређеним циљем.

- Потпуно је јасно да је потпредсједнику повјерен сљедећи задатак, који је поставио Брисел: да обустави испоруке јефтине руске нафте и природног гаса Мађарској. Сви знамо да ће таква одлука имати трагичне посљедице по Мађарску, мађарске породице и мађарску економију - истакао је Сијарто у видео-обраћању објављеном на Фејсбуку.

Према његовим ријечима, у том случају трошкови комуналних услуга за мађарске породице порасли би три пута.

ајкула

Свијет

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

- Средства за живот породица и рад фабрика, а самим тим и радна мјеста, биће угрожени ако потпредсједник Капитањ изврши налог који му је дао Брисел и обустави испоруке јефтине руске нафте и природног гаса Мађарској - нагласио је Сијарто.

