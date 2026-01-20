Krmača oprasila 17 prasića, mačka Mica se na odvaja od njih

Krmača Maza prije desetak dana obradovala je porodicu Čolaković iz Gornjeg Dušnika - donijela im je čak 17 prasadi.

Osim Maze koja sad brine o prasićima u čuvanje prinova uključila se i mačka Mica. Mica provodi dosta vremena sa prasićima, motri na njih, grije ih svojim tijelom, mazi se i igra sa njima.

Danilo Čolaković kazao je da ovog puta nisu iznenađeni mačkinim ponašanjem, jer je to isto radila i prošle zime.

"Micu imamo dvije godine, a i isto tako je brinula o prasićima i prošle zime. Imamo još četiri mačke i ni jedna to ne radi, ali eto Mica radi. Voli prasiće i pazi ih kao da su njeni mačići. Ona se i igra sa njima i čak čini mi se da "glumi" prase ne bi li se ogrebala za malo mlijeka", kaže Danilo.

Zadovoljan je krmačom Mazom jer donosi veliki broj prasića, i što je važnije, kako kaže, očuva ih.

"Ona se prasi dva puta godišnje. Prošli put je oprasila 10 prasadi, a prije dve godine oprasila je čak 18", dodaje Danilo, prenosi Kurir.

Čolakovići u svom domaćinstvu u podnožju Suve planine čuvaju brojne životinje. Imaju još tri krmače, prasiće, pet koza i uskoro očekuju i jariće.