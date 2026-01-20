Logo
Krmača oprasila 17 prasića, mačka Mica se na odvaja od njih

Izvor:

Kurir

20.01.2026

09:05

Foto: Printscreen/Instagram/Dobro jutro magazin

Krmača Maza prije desetak dana obradovala je porodicu Čolaković iz Gornjeg Dušnika - donijela im je čak 17 prasadi.

Osim Maze koja sad brine o prasićima u čuvanje prinova uključila se i mačka Mica. Mica provodi dosta vremena sa prasićima, motri na njih, grije ih svojim tijelom, mazi se i igra sa njima.

Danilo Čolaković kazao je da ovog puta nisu iznenađeni mačkinim ponašanjem, jer je to isto radila i prošle zime.

"Micu imamo dvije godine, a i isto tako je brinula o prasićima i prošle zime. Imamo još četiri mačke i ni jedna to ne radi, ali eto Mica radi. Voli prasiće i pazi ih kao da su njeni mačići. Ona se i igra sa njima i čak čini mi se da "glumi" prase ne bi li se ogrebala za malo mlijeka", kaže Danilo.

Ruža

Scena

Preminula Senka Veletanlić

Zadovoljan je krmačom Mazom jer donosi veliki broj prasića, i što je važnije, kako kaže, očuva ih.

"Ona se prasi dva puta godišnje. Prošli put je oprasila 10 prasadi, a prije dve godine oprasila je čak 18", dodaje Danilo, prenosi Kurir.

Čolakovići u svom domaćinstvu u podnožju Suve planine čuvaju brojne životinje. Imaju još tri krmače, prasiće, pet koza i uskoro očekuju i jariće.

