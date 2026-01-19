Logo
Ovo je uhapšeni Vasilije Gačević, ubica Stefana Savića

Blic

19.01.2026

Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића
Foto: Društvene mreže

Danas je u Španiji uhapšen Vasilije Gačević na osnovu međunarodne potjernice Srbije, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog d‌jela teško ubistvo MMA borca Stefana Savića.

MMA borac i reprezentativac Srbije Stefan Savić izboden je na Dorćolu u Beogradu, u noći između 24. i 25. februara prošle godine kada su dvojica osumnjičenih nasrnuli na njega i izboli ga nožem čak 19 puta.

стефанови родитељи

Hronika

Ispovijest roditelja ubijenog MMA borca: Poslala sam poruku "Sine, jesi li ponio ključ?", nikada mi nije odgovorio

– Vasilije Gačević je bio prava d‌jevojčica! Tako su ga i zvali u fudbalskom klubu u kom je trenirao ranije. Nadimak mu je bio i “glavonja”, to su bili neki njegovi nadimci… Bio je veoma povučen, a šta mu se poslije dogodilo, sam Bog zna. Sigurno se u međuvremenu uhvatio lošeg društva i eto, sada je postao najtraženiji ubica u zemlji. Jezivo je da on nekome sudi da li će biti u životu ili ne – rekao je poznanik Vasilija Gačevića.

Василије Гачевић
Vasilije Gačević

– Osumnjičeni Gačević je trenirao fudbal i bio je u Fudbalskom klubu Crvena Zvezda Mali Mokrli Lug i to od januara 2021. godine, pa do juna te godine, praktično samo je igrao polu sezonu i u taj klub je došao kao bonus igrač. Nikada nije pravio probleme i uvijek se povlačio, a sada kako vidimo, postao je prava zvijer koja treba da bude iza rešetaka. Sram ga bilo!

stefan savic mma 1 2 830x0

Hronika

Novi detalji jezivog ubistva Stefana Savića: Izboden čak 15 puta

Porodica osumnjičenog Vasilija Gačevića zvala roditelje ubijenog Stefana Savića

– Javila mi se Gačevićeva majka početkom marta da mi izjavi saučešće. Rekla mi je tada: “Doći ću da me ubiješ”. Ja nisam ubica, meni mog sina ne može ništa da vrati. Trebalo je da razmišljaju kako vaspitavaju svoju d‌jecu. Moj Stefan je bio dijete za primjer. Pomagao je svakome. Kada vidi na ulici da je neka tuča, on stane autom, pa izađe da razdvaja. Da zaštiti onog ko je maltretiran. Takav je bio on – rekla majka ubijenog Stefana Savića za “Blic”.

Podsjetimo, ubica MMA borca Stefana Savića uhapšen je danas Španiji, piše Blic.

Stefan Savić

Vasilije Gačević

Ubistvo

hapšenje

