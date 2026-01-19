Uhapšen ubica Stefana Savića!

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije, Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obavještena od strane Interpola Madrid, da je u Kraljevini Španiji lišen slobode Vasilije Gačević, na osnovu naše međunarodne potjernice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

"Uprava kriminalističke policije, Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju je od strane Interpola Madrid obaviještena da je lišen slobode u Kraljevini Španiji Vasilije Gačević rođen 23.09.2001. godine u Beogradu, na osnovu naše međunarodne potjernice, raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

stefan savić

Dana 25.02.2024. godine, M.D. i V.G. došli su do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, V.G. je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da bježi, ali su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela da bi mu zatim V.G. zadao više uboda nožem po tijelu i nogama usljed kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo.

Hronika Objavljen novi uznemirujući snimak ubistva Stefana Savića

Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spriječi tuču ali je tom prilikom V.G. zadao više uboda nožem u predjelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške tjelesne povrede.

Stefan Savić

Stefan Savić je bio MMA borac i reprezentativac Srbije" izjavio je Dačić.

(Telegraf)