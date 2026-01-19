Jokić i Dončić predvode zapad

Objavljeni su timovi za NBA Ol Star 2026. godine.

NBA Ol Star vikend će se 2026. godine održati od 13. do 15. februara u Los Anđelesu.

Tačnije, u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa i u hali u kojoj domaće utakmice igraju Los Anđeles Klipersi.

Objavljene su i startne postave za taj meč i kako je NBA insajder Šems Čaranija napisao, Zapadnu konferenciju predvodi tandem Jokić - Dončić.

Iako neće biti igrano u tradicionalnom formatu, izbor za Ol Star i dalje ostaje isti i pod‌jednak broj igrača sa Istoka i Zapada dolazi na ovaj NBA spektakl.

Tako će Zapad predvoditi Luka Dončić, Šej Gildžes-Aleksander, Stef Kari, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama.

Istok će imati Džejlena Bransona, Janisa Adetokumba, Tajrisa Meksija, Kejda Kaningema i Džejlena Brauna.