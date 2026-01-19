Logo
Large banner

Jokić i Dončić predvode zapad

19.01.2026

21:12

Komentari:

0
Јокић и Дончић предводе запад
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Objavljeni su timovi za NBA Ol Star 2026. godine.

NBA Ol Star vikend će se 2026. godine održati od 13. do 15. februara u Los Anđelesu.

Tačnije, u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa i u hali u kojoj domaće utakmice igraju Los Anđeles Klipersi.

Objavljene su i startne postave za taj meč i kako je NBA insajder Šems Čaranija napisao, Zapadnu konferenciju predvodi tandem Jokić - Dončić.

Iako neće biti igrano u tradicionalnom formatu, izbor za Ol Star i dalje ostaje isti i pod‌jednak broj igrača sa Istoka i Zapada dolazi na ovaj NBA spektakl.

Tako će Zapad predvoditi Luka Dončić, Šej Gildžes-Aleksander, Stef Kari, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama.

Istok će imati Džejlena Bransona, Janisa Adetokumba, Tajrisa Meksija, Kejda Kaningema i Džejlena Brauna.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

NBA

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Побједа Студентског центра у Лакташима

Košarka

Pobjeda Studentskog centra u Laktašima

2 h

0
Денвер - Шарлот

Košarka

Debakl Denver Nagetsa kod kuće

14 h

0
Велика побједа Студента против Леотара

Košarka

Velika pobjeda Studenta protiv Leotara

2 d

0
Игокеа поражена од Партизана

Košarka

Igokea poražena od Partizana

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22

22

Centralne vijesti, 19.01.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner