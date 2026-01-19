Pobjeda Studentskog centra u Laktašima

Logo
Побједа Студентског центра у Лакташима
Košarkaši Igokee izgubili od Studentskog centra u 15. kolu ABA lige rezultatom 66:94.

Igokea je počela utakmicu serijom 8:0. Od tog trenutka Podgoričani preuzimaju potpunu kontrolu i na kraju su ostvarili ubjedljiv trijumf. Malo ko je očekivao da bi Studentski centar mogao doći do ovakvog trijumfa.

Ovo je njihov prvi trijumf u Laktašima otkad se igra ABA liga.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Matic Rebec sa 17 poena, Emir Hadžibegović ubacio je 13, za Igokeu 21 poen ubacio je Strahinja Gavrilović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

