Logo
Large banner

Velika pobjeda Studenta protiv Leotara

Izvor:

ATV

17.01.2026

20:19

Komentari:

0
Велика побједа Студента против Леотара
Foto: ATV

Košarkaši Studenta ostvarili su važnu pobjedu u 14. kolu Prvenstva BiH protiv Leotara na domaćem parketu rezultatom 87:86.

Od početka do kraja meča publika u Aleksandrovcu imala je priliku da gleda sjajnu i neizvjesnu utakmicu, a na kraju je presudila veća mirnoća domaćeg tima koji je upisao sedmi ovosezonski trijumf.

Ponovo je sjajnu utakmicu odigrao Stefan Milošević. U ključnim trenucima pogađao je sa linije za slobodna bacanja, a na kraju se zaustavio na 28 postignutih poena.

“Odlična utakmica, neizvjesna do samog kraja. Drago mi je što je publika došla u ovako velikom broju i što nam je pomogla. Bili su naš šesti igrač. Idemo dalje, nema puno vremena za odmor”, rekao je Milošević.

Новак Ђоковић

Tenis

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

Miloševića su pratili Tarik Hrelja sa 14 i Kristijan Ateljević sa 18 poena. Zadovoljan nakon trijumfa bio je i trener Boris Jokanović.

“Sjajna utakmica i sjajna atmosfera večeras. Mislim da su svi uživali. Leotar je dobar protivnik koji je u odličnoj formi, ali moji momci su odigrali fantastično. Još više smo podmladili tim, jedan Luka Galić koji je 2009. godište je igrao danas. Presrećan sam, čestitam mojim momcima i idemo dalje”, izjavio je Jokanović.

Za goste 19 poena postigao je Sejvion Luis, dok je jedan manje ubacio Nemanja Milidragović.

Leotar trenutno drži petu poziciju na tabeli sa omjerom 8/5, dok ekipa Studenta drži šesto mjesto sa sedam pobjeda i šest poraza.

Podijeli:

Tagovi:

Košarka

pobjeda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Игокеа поражена од Партизана

Košarka

Igokea poražena od Partizana

23 h

0
Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег

Košarka

Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

1 d

0
Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге

Košarka

Igokea dočekala Partizan u Laktašima: Počela utakmica 7. kola ABA lige

1 d

0
Лејкерси понижени код куће од једног најгорих тимова НБА лиге

Košarka

Lejkersi poniženi kod kuće od jednog najgorih timova NBA lige

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

43

Košarac raskrinkao Crnatka: Pokvario im Minić plan skrojen sa OHR-om

20

35

Anonimni ljubitelj Božića: Ljubav je čarolija Božića

20

34

Ako znate odgovore na ovih 11 pitanja, možda ste genije

20

26

Tramp: Okončati vladavinu Hamneija

20

19

Studija utvrdila koliko sati video-igara loše utiče na zdravlje mladih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner