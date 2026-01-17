Velika pobjeda Studenta protiv Leotara

Košarkaši Studenta ostvarili su važnu pobjedu u 14. kolu Prvenstva BiH protiv Leotara na domaćem parketu rezultatom 87:86.

Od početka do kraja meča publika u Aleksandrovcu imala je priliku da gleda sjajnu i neizvjesnu utakmicu, a na kraju je presudila veća mirnoća domaćeg tima koji je upisao sedmi ovosezonski trijumf.

Ponovo je sjajnu utakmicu odigrao Stefan Milošević. U ključnim trenucima pogađao je sa linije za slobodna bacanja, a na kraju se zaustavio na 28 postignutih poena.

“Odlična utakmica, neizvjesna do samog kraja. Drago mi je što je publika došla u ovako velikom broju i što nam je pomogla. Bili su naš šesti igrač. Idemo dalje, nema puno vremena za odmor”, rekao je Milošević.

Miloševića su pratili Tarik Hrelja sa 14 i Kristijan Ateljević sa 18 poena. Zadovoljan nakon trijumfa bio je i trener Boris Jokanović.

“Sjajna utakmica i sjajna atmosfera večeras. Mislim da su svi uživali. Leotar je dobar protivnik koji je u odličnoj formi, ali moji momci su odigrali fantastično. Još više smo podmladili tim, jedan Luka Galić koji je 2009. godište je igrao danas. Presrećan sam, čestitam mojim momcima i idemo dalje”, izjavio je Jokanović.

Za goste 19 poena postigao je Sejvion Luis, dok je jedan manje ubacio Nemanja Milidragović.

Leotar trenutno drži petu poziciju na tabeli sa omjerom 8/5, dok ekipa Studenta drži šesto mjesto sa sedam pobjeda i šest poraza.