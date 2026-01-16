Igokea dočekala Partizan u Laktašima: Počela utakmica 7. kola ABA lige

Izvor:
ATV
16.01.2026
19:02
Komentari:0
Velika atmosfera vlada u dvorani u Laktašima jer je počeo duel 7. kola ABA lige između domaće Igokee i beogradskog Partizana.
Igokea je u seriji od tri pobjede u ABA ligi dok je Partizan uprkos dobrim igrama u ABA ligi prilično uzdrman dešavanjima u posljednjih mjesec dana kao i katastrofalnim rezultatima u Evroligi, gdje je u srijedu doživio još jedan debakl.
Ljubav i seks
1 h0
Banja Luka
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Ekonomija
1 h0
Najnovije
Najčitanije
20
56
20
51
20
45
20
40
20
34
Trenutno na programu