Igokea dočekala Partizan u Laktašima: Počela utakmica 7. kola ABA lige

Izvor:

ATV

16.01.2026

19:02

Komentari:

0
Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге
Foto: ATV

Velika atmosfera vlada u dvorani u Laktašima jer je počeo duel 7. kola ABA lige između domaće Igokee i beogradskog Partizana.

Igokea je u seriji od tri pobjede u ABA ligi dok je Partizan uprkos dobrim igrama u ABA ligi prilično uzdrman dešavanjima u posljednjih mjesec dana kao i katastrofalnim rezultatima u Evroligi, gdje je u srijedu doživio još jedan debakl.


Tagovi:

KK Igokea

KK Partizan

