Svaki četvrti Francuz u minusu prije polovine mjeseca

Prema najnovijoj studiji veb-sajta za poređenje osiguranja "LesFurets", 24 odsto Francuza gotovo svakog mjeseca ima prekoračenje na tekućem računu, u prosjeku do 18. dana u mjesecu.

Prošle godine, dan prosječnog prekoračenja bio je 16. po redu od početka mjeseca, što ukazuje na blago poboljšanje finansijske situacije ili bolje upravljanje ličnim budžetom, prenosi danas televizija BFM.

Kako se navodi, najugroženiji su mladi i stanari.

Među osobama od 25 do 34 godine starosti, 42 odsto se redovno suočava s prekoračenjem, dok se kod starosne grupe između 18 i 24 godine prekoračenje javlja ranije – već oko 14. dana u mjesecu.

Stanari bilježe stopu prekoračenja od 34 odsto, dijelom zbog fiksnih troškova kao što je kirija.

“LesFurets” ističe da dio troškova, poput osiguranja vozila, kuće, zdravstvenog osiguranja, energije i interneta, može da se smanji upoređivanjem ponuda i raskidanjem ugovora po isteku minimalnog perioda.

Time potrošači mogu da uštede stotine evra godišnje – do 396 evra na auto-osiguranju i do 480 evra na osiguranju kuće.

Ove brojke pokazuju da, iako je dan prekoračenja pomjeren ka kraju mjeseca, broj Francuza koji se suočavaju sa redovnim minusom raste – sa 22 odsto prošle godine na 24 odsto ove godine.