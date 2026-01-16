Drama na autoputu: Zapalio se autobus

Na auto-putu Beograd-Niš, posle naplatne rampe u Grockoj, danas oko 17 časova, zapalio se autobus.

Na lice mjesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac, piše "Blic".

Ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio djecu sa rekreativne nastave.

Požar je ugašen prije dolaska vatrogasaca, a sva deca i ostali putnici su na vrijeme i bezbjedno izašli iz vozila.