Drama na autoputu: Zapalio se autobus

Blic
16.01.2026
19:07
Na auto-putu Beograd-Niš, posle naplatne rampe u Grockoj, danas oko 17 časova, zapalio se autobus.
Na lice mjesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac, piše "Blic".
Ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio djecu sa rekreativne nastave.
