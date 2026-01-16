Logo
Drama na autoputu: Zapalio se autobus

Blic

16.01.2026

19:07

Драма на аутопуту: Запалио се аутобус
Foto: Unsplash

Na auto-putu Beograd-Niš, posle naplatne rampe u Grockoj, danas oko 17 časova, zapalio se autobus.

Na lice mjesta odmah je upućena vatrogasno-spasilačka ekipa iz VSJ Voždovac, piše "Blic".

Ispostavilo se da je u pokretu planuo prednji levi pneumatik na autobusu privatnog prevoznika koji je prevozio djecu sa rekreativne nastave.

Минић са представницима партија

Republika Srpska

Koalicioni partneri podržali Minića

Požar je ugašen prije dolaska vatrogasaca, a sva deca i ostali putnici su na vrijeme i bezbjedno izašli iz vozila.

