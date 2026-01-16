Univerzum otvara sef za ova dva znaka: Stiže najbogatiji period za njih

Izvor:
Krstarica
16.01.2026
18:45

Astrolozi kažu: energija univerzuma usmjerava se na direktno nagrađivanje za uloženi trud! Dolazi period u kome će se riješiti svi finansijski problemi, a računi će početi da se pune neviđenom brzinom. Ovo nije samo sreća, već karmička nagrada za sve što ste do sada uradili. Ovan i Vaga će to osjetiti najsnažnije – slijede im dani apsolutnog novčanog obilja.
Za Ovnove, ovaj period je direktna kruna na sav njihov naporan rad i rizikovanje. Do sada ste osjećali da vam se trud ne isplati ili da propuštate prilike. Sada se to mijenja!
Ovan će osjetiti finansijski uzlet kroz nove, lukrativne poduhvate. Ako ste planirali pokretanje biznisa, ulaganje ili promjenu posla, sada je trenutak. Univerzum vam ne otvara sef da bi vas darovao, već da bi nagradio vašu akciju. Očekujte isplatu starih dugova, neočekivane bonuse ili nagrade za projekte koje ste skoro zaboravili. Novac sada stiže brzo, lako i u velikim iznosima!
Vage, vaš miran i pravičan pristup životu konačno dobija zasluženu novčanu kompenzaciju! Za razliku od Ovna, vaš priliv novca biće izbalansiran i često će stizati sa neočekivanih adresa.
