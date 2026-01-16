Logo
Univerzum otvara sef za ova dva znaka: Stiže najbogatiji period za njih

Krstarica

16.01.2026

18:45

Foto: Unsplash

Astrolozi kažu: energija univerzuma usmjerava se na direktno nagrađivanje za uloženi trud! Dolazi period u kome će se riješiti svi finansijski problemi, a računi će početi da se pune neviđenom brzinom. Ovo nije samo sreća, već karmička nagrada za sve što ste do sada uradili. Ovan i Vaga će to osjetiti najsnažnije – slijede im dani apsolutnog novčanog obilja.

Ovan – Nagrada za hrabrost

Za Ovnove, ovaj period je direktna kruna na sav njihov naporan rad i rizikovanje. Do sada ste osjećali da vam se trud ne isplati ili da propuštate prilike. Sada se to mijenja!

Nauka i tehnologija

Korisnici širom svijeta prijavljuju problem sa Iks-om

Ovan će osjetiti finansijski uzlet kroz nove, lukrativne poduhvate. Ako ste planirali pokretanje biznisa, ulaganje ili promjenu posla, sada je trenutak. Univerzum vam ne otvara sef da bi vas darovao, već da bi nagradio vašu akciju. Očekujte isplatu starih dugova, neočekivane bonuse ili nagrade za projekte koje ste skoro zaboravili. Novac sada stiže brzo, lako i u velikim iznosima!

Vaga – Pravda i neočekivani dobitak

Vage, vaš miran i pravičan pristup životu konačno dobija zasluženu novčanu kompenzaciju! Za razliku od Ovna, vaš priliv novca biće izbalansiran i često će stizati sa neočekivanih adresa.

horoskop

pare

