Ajfon 4 zaludio mlade: Evo zašto nabavljaju telefon iz 2010. godine

16.01.2026

10:25

Ајфон 4 залудио младе: Ево зашто набављају телефон из 2010. године
Foto: Pexel/Brett Jordan

Sve veći broj mladih ljudi nabavlja ajfon 4 (iPhone 4), koji je pušten u prodaju 2010. godine. Na ovaj korak se odlučuju zbog kamere. Naime, na društvenim mrežama je trenutno popularno objavljivati fotografije lošijeg kvaliteta.

„Ajfon 4 je novi digitalni foto-aparat“, „Ovakve fotografije su najbolje“, „Moj Instagram (Instagram) profil sada izgleda savršeno“, neki su od komentara.

Ovaj mobilni telefon se u korištenom ili novom stanju prodaje za hiljade dolara na stranicama za preprodaju poput Ibeja (eBay), zato što se broj nostalgičnih kupaca povećava.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da korištenje starijih mobilnih telefona može predstavljati bezbjednosni rizik. Li Eliot (Lee Elliott) iz kompanije Kompare end Risajkl (Compare and Recycle) upozorio je korisnike da ne unose bilo kakve lične podatke na uređaj, što podrazumijeva i prijavljivanje u neku aplikaciju.

@ivintage2 iPhone 4 is the new digi cam #iphone #digicam #digitalcamera #nostalgia #retro ♬ original sound - ivintage2

Stariji modeli nisu prilagođeni zaštiti korisnika od prikupljanja podataka i nemaju softver za korištenje mnogih ažuriranih aplikacija.

„Posljednja verzija iOS-a (iOS) koju ajfon 4 podržava je iOS 7.1.2 – verzija objavljena 2014. godine. To je više od decenije bez ažuriranja ili bezbjednosnih ispravki. Zbog toga ajfon 4 neće moći zaštititi nikakve lične podatke na način na koji to čine moderniji ajfoni (iPhone), ostavljajući korisnike izložene problemima poput curenja podataka, hakovanja i drugih bezbjednosnih propusta“, rekao je za Njujork post (New York Post).

