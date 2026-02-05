Logo
Premijer liga BiH: Rudar, Sloga i Radnik priželjkuju opstanak

05.02.2026

Премијер лига БиХ: Рудар, Слога и Радник прижељкују опстанак
Foto: ATV

Nastavak sezone u Premijer ligi BiH donosi zanimljivu borbu za šampionsku titulu, ali ništa manje neizvjesno neće biti ni u donjem dijelu tabele.

Opstanak je glavni cilj fudbalerima Radnika, Sloge i Rudara.

Prijedorčani su u najtežoj poziciji. Tim Perica Ognjenovića je posljednji sa 15 bodova koliko ima i ekipa Posušja, a prvi rival je Široki Brijeg, sutra od 16 časova na Gradskom stadionu u Prijedoru.

Težak izazov na startu je pred fudbalerima Sloge koji su prvi iznad crte sa četiri boda više od Posušja i Rudara. Ekipa Marka Maksimovića gostuje Zrinjskom, a šef struke dobojskog tima ima velikih kadrovskih problema. Pojačanje iz Spartaka Nigerijac Atule Kolins je slomio nogu, van stroja je Alen Dejanović, dok je Srđan Grabež napustio klub.

Sloga gostuje Zrinjskom sutra od 18 časova, dok dva sata kasnije počinje utakmica na „Koševu“. Sarajevo će dočekati ekipu Radnika, koja sa 21 osvojenim bodom ima šest poena više od opasne zone. Šef struke bijeljinskog tima Duško Vranešević nada se dobroj utakmici i ostvarivanju svih ciljeva u nastavku sezone.

Svoju prvu utakmicu u subotu će odigrati fudbaleri banjalučkog Borca i to u gostima protiv Veleža od 18 časova. Kolo u nedjelju zatvaraju Posušje i Željezničar.

Premijer liga BiH

FK Rudar Prijedor

