Klinton poriče da je znao za Epstinove žrtve: "Volio bih da ga nikad nisam upoznao"

Jedna fotografija prikazuje Bila Klintona kako pliva noću sa Gislen Maksvel, britanskom damom iz visokog društva kasnije osuđenom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Druga ga prikazuje kako se smije sa Džefrijem Epštajnom iza scene na koncertu Rolingstonsa u Hong Kongu. Treća, bez datuma, prikazuje bivšeg američkog predsjednika kako se opušta u đakuziju pored osobe sa zamagljenim licem.

Fotografije i imejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD nude novi uvid u odnos između Klintonove i Epštajna i ulogu koju je Maksvel igrao u njihovom povezivanju. Materijali će vjerovatno biti u centru neprijatnih pitanja sa kojima će se Klinton suočiti pred kongresnim odborom koji predvode republikanci. Dokumenti ne ukazuju na nezakonite radnje sa njegove strane, piše Bi-Bi-Si .

Nema dokaza da je znao za Epštajnove žrtve

Epštajnove žrtve koje su se javile nisu ga optužile za neprimjereno ponašanje, niti postoje dokazi da je znao za Epštajnove zločine. Klintonov portparol kaže da su fotografije stare decenijama i da je bivši predsjednik prekinuo kontakt sa Epštajnom prije nego što su njegovi zločini postali javno poznati.

Ali procureli dokumenti jasno pokazuju koliko su se njihovi svjetovi isprepletali početkom 2000-ih, kada se Klinton, nakon što je napustio Bijelu kuću, posvetio filantropiji. Tražio je donatore za Klintonovu fondaciju, a kasnije i za Klintonovu globalnu inicijativu (CGI), inicijativu koja je okupljala svjetske lidere i uticajne pojedince radi rješavanja globalnih problema. U to vrijeme, Epštajn je bio istaknuti finansijer koji se, zajedno sa Maksvelom, kretao u elitnim krugovima, od Bakingemske palate do Palm Biča, i izgradio mrežu moćnih veza.

U imejlovima koje je pregledao BBC nema direktne komunikacije između Klintonove i Epštajna, ali su oboje česte teme prepiske između Maksvela i Klintonovog glavnog pomoćnika, Daga Benda. Njihovi imejlovi iz perioda 2002-2004. otkrivaju intiman i koketan odnos, isprepleten laskanjem i seksualnim aluzijama.

Bend ju je nazivao svojom „društvenom provodadžijom“, „makroom“ i „ljubavnicom“, dok mu je Maksvel uzvraćao komplimentima, govoreći da je „super tip“ i „darovan kao konj“. Nema dokaza da je Bend počinio bilo kakvo nezakonito djelo, a kasnije je izjavio da nije imao fizički odnos sa Maksvelom i opisao ju je kao „čudovište“.

Letio Epštajnovim avionom najmanje 24 puta

Prepiska pokazuje da su Maksvel i Bend pomogli u organizovanju sastanaka za Klintonovu globalnu inicijativu i bili uključeni u organizovanje Klintonovog putovanja Epštajnovim privatnim avionom. Prema evidenciji letova, Klinton je letio avionom najmanje 24 puta između 2002. i 2003. godine, putujući u Evropu, Afriku, Aziju i Rusiju, kao i unutar Sjedinjenih Država.

Njegov portparol je naglasio da su putovanja bila povezana sa radom Klintonove fondacije i da bivši predsjednik nikada nije posetio Epštajnovo privatno ostrvo. Dokumenti potkrepljuju Klintonovu tvrdnju da je prekinuo kontakt sa Epštajnom prije optužnice iz 2006. i priznanja krivice 2008. godine.

Jedno od najznačajnijih putovanja počelo je 21. septembra 2002. godine, kada je Klinton krenuo na turneju po afričkim zemljama sa grupom poznatih ličnosti. U to vrijeme je rekao da cijeni Epštajnove „uvide i velikodušnost“ tokom putovanja usmjerenog na demokratizaciju, borbu protiv siromaštva i HIV/SIDE.

Časopis „Njujork magazin“ je u to vrijeme primjetio da je odnos bio pragmatičan: „Ono što je privuklo Klintona Epštajnu bilo je prilično jednostavno, imao je avion.“ U izjavi pod zakletvom Kongresu, Klinton je izjavio da je Epštajnov avion bio dovoljno velik za njega, njegovo osoblje i pripadnike Tajne službe.

Objavljene fotografije sa tih putovanja prikazuju Klintonovu na sastancima sa lokalnim zvaničnicima, ali i u opuštenijim situacijama koje su izazvale interesovanje javnosti i zakonodavaca. Hilari Klinton nije pratila svog supruga na tim putovanjima i izjavila je da se ne sjeća da je ikada srela Epštajna .

Maksvel: Povezala sam Klintona i Epštajna

Maksvel je 2025. godine svjedočila da je ona ta koja je povezala Klintona i Epštajna. Epštajn je prisustvovao događaju u Bijeloj kući početkom 1990-ih, ali je rekla da se tada nisu sreli. „Upoznali su se preko mene“, rekla je.

Maksvel je 2021. godine osuđen za regrutovanje i podvođenje maloljetnika radi seksualnog zlostavljanja Epštajna. Epštajn je 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvoru dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima, a 2008. godine je već bio osuđen za podvođenje maloljetnika u nagodbi koju su mnogi smatrali previše blagom.

Dag Bend, dugogodišnji Klintonov pomoćnik i ključni arhitekta njegove postpredsjedničke kampanje, bio je čest pratilac na tim putovanjima. U Klintonov svijet je ušao kao pripravnik 1995. godine i postao je zamjenik pomoćnika predsjednika. Kasnije je suosnivač uspješne konsultantske firme. U medijskim nastupima je tvrdio da je nakon putovanja u Afriku 2002. godine savjetovao Klintonovoj da se distancira od Epštajna jer je imao „loš predosjećaj“, iako u to vrijeme nije bio svjestan njegovih zločina.

Prekinuo je kontakt sa Epštajnom nakon njegovog hapšenja 2005. godine.

U svojim memoarima iz 2024. godine, Klinton je napisao da Epštajna smatra „čudnim“, ali da nije imao saznanja o njegovim kriminalnim aktivnostima. „Povrijedio je mnogo ljudi, ali ja nisam ništa znao o tome“, rekao je, dodajući da je do vremena prvog hapšenja 2005. godine već prekinuo kontakt. Takođe je priznao da žali što je putovao Epštajnovim avionom: „Iako mi je to omogućilo da posjetim rad moje fondacije, nije vrijedelo godina ispitivanja koje su uslijedile. Volio bih da ga nikada nisam upoznao.“

Klintonova kancelarija kaže da bivši predsjednik „nema šta da krije“ i da su sve relevantne informacije o njegovim putovanjima već otkrivene. Međutim, objavljeni materijali dodatno osvetljavaju obim i prirodu odnosa između Klintona, Epštajna i Maksvela u vrijeme kada su filantropija, politika i društvena elita bili intenzivno isprepleteni, i kada je malo ko javno dovodio u pitanje reputaciju finansijera koji će se kasnije pokazati kao jedan od najozloglašenijih seksualnih prestupnika svog vremena.