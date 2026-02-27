Haos u Njemačkoj: Krenuo štrajk, javni prevoz gotovo paralisan

Izvor:
27.02.2026
Sindikat Ver.di danas je pokrenuo upozoravajuće štrajkove u javnom prevozu širom Njemačke, zbog čega su autobusi, tramvaji i vozovi ostali u depou, a putnici morali da potraže alternativni prevoz, objavio je "Špigel".
Štrajk je počeo rano jutros u najvećim gradovima, uključujući Berlin, i trajaće do subote u većini regiona.
Izuzetak je Donja Saksonija, gdje štrajkovi nisu dozvoljeni ili ne obuhvataju gradske željeznice.
U pojedinim gradovima, poput Bremena i Saksonije-Anhalta, štrajkovi će trajati i do nedjelje.
Ver.di zahtijeva bolje uslove rada, uključujući kraće smjene, duže periode odmora i veće bonuse za noćni i vikend rad.
Poslodavci kritikuju štrajkove kao "štetne po putnike" i navode da pregovori do sada nisu doveli do sporazuma.
Ovo je druga velika industrijska akcija u okviru tekućih pregovora o platama u javnom prevozu ove godine.
