Liverpul traži Van Dajkovog nasljednika

Izvor:

B92

04.02.2026

15:25

Komentari:

0
Hteo je Liverpul Marka Gejija, ali je engleski reprezentativac završio u Mančester sitiju, pa su Redsi nastavili potragu za štoperom.

Kaparisan je za ljeto Žeremi Žake iz Rena, ali na Enfildu ne žele da stanu na tome, jer hoće da oforme štoperski tandem za budućnost.

Prema informacijama objavljenim u Sports ilustrejted, Liverpul pomno prati situaciju oko Jurija Basa, dvadesetdvogodišnjeg štopera Ajaksa iz Amsterdama.

Nije on jedini Holanđanin kog prate, pošto je na radaru defanzivac PSV-a Rajan Flamingo.

Za sada nema konkretnih poteza, ali ukoliko se ukaže prilika, Liverpul će napraviti korak ka dovođenju jednog od njih dvojice.

Virdžil van Dajk

