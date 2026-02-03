Gvardiola ironično: Malo sam ljut na klub

Trošio je Mančester siti ozbiljno za standarde januarskog prelaznog roka i Pepu Gvardioli dva vredna pojačanja - Antoana Semenja za 72 miliona evra i Marka Geija za 23 miliona evra.

Ipak, imao je Španac šta da zameri gazdama svog kluba, pomalo i ironično. Naime, sarkastično je prokomentarisao činjenicu da su "građani" prema neto potrošnji sedmi tim u Premijer ligi.

Naravno, to ne znači da Siti ne troši - daleko od toga, prema samo osnovnom utrošku, Gvardiolin klub je na drugom mestu, ali zato profitom uspijeva da nadoknadi i godišnje bude u minusu svega oko 100 miliona evra, što je prilično skromno za renome ekipe.

"Malo sam tužan i uznemiren zbog toga što smo po neto trošku u posljednjih pet godina tek sedmi u Premijer ligi. Želim da budemo prvi", sarkastično je naglasio Gvardiola na konferenciji za novinare pred sutrašnji okršaj u polufinalu Liga kupa sa Njukaslom.

Potom se obratio i ljudima u svom klubu, prilikom čega je naravno "bocnuo" ostale velike trošadžije, poput Mančester junajteda, Čelsija, ali i Njukasla sa kojim će sutra odmjeriti snage.

"Ne razumijem zašto klub nije potrošio više para? Malo sam ljut na njih. Jer u prošlosti smo osvajali trofeje zbog toga što smo trošili mnogo, ali sada je tu šest klubova koji moraju da osvoje Premijer ligu, Ligu šampiona i FA Kup. Jer ipak su potrošili više. To je činjenica, ne mišljenje. Srećno im bilo svima", zaključio je ironično Gvardiola.

Podsjećanja radi, godinama se spočitava Pepu kako njegova dominacija potiče upravo iz finansijske dominacije koju uspostavljaju njegovi klubovi, ali pogledajmo samo rezultate Mančester junajteda i Čelsija i shvatićemo - ima nešto u novcu, ali ne sve.