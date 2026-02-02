Logo
Large banner

Infantino: Zabraniti da FIFA uvodi sankcije iz političkih razloga

Izvor:

Sputnik Srbija

02.02.2026

16:41

Komentari:

0
Ђани Инфантино
Foto: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino predložio je da se promijeni povelja ove organizacije kako bi se eliminisala mogućnost budućih sankcija protiv zemalja iz političkih razloga, prenosi „Skaj njuz“.

Prema njegovom mišljenju, FIFA bi trebalo da „u povelju ugradi odredbu da se nikada ne smije braniti nijednoj zemlji da igra fudbal zbog postupaka njenih političkih lidera“.

FIFA i Unija evropskih fudbalskih saveza (UEFA) suspendovale su u februaru 2022. godine ruske reprezentacije i klubove sa učešća na međunarodnim takmičenjima na neodređeno vrijeme zbog događaja u Ukrajini.

U jesen 2023. godine, organizacije su precizirale da sankcije neće biti ukinute pre završetka Specijalne vojne operacije.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi:

Đani Infantino

FIFA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fudbal

Infantino: Fudbal će uskoro biti sport broj jedan u SAD

7 mj

0
Ђани Инфантино честитао Вици Зељковићу на новом предсједничком мандату

Fudbal

Đani Infantino čestitao Vici Zeljkoviću na novom predsjedničkom mandatu

9 mj

0
Ким Кардашијан се дописивала с предсједником ФИФА

Fudbal

Kim Kardašijan se dopisivala s predsjednikom FIFA

1 god

0
Zeljković čestitao Infantinu na novom mandatu predsjednika FIFA

Fudbal

Zeljković čestitao Infantinu na novom mandatu predsjednika FIFA

2 god

0

Više iz rubrike

Звезда - Селта

Fudbal

Crvena zvezda prestigla zagrebački Dinamo

7 h

0
“На ивици терена”: Ал Наср памти долазак Црвене звезде

Fudbal

“Na ivici terena”: Al Nasr pamti dolazak Crvene zvezde

1 d

0
Регион завијен у црно: Преминуо млади фудбалер Немања Улићевић

Fudbal

Region zavijen u crno: Preminuo mladi fudbaler Nemanja Ulićević

1 d

0
Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

Fudbal

Štimac: Želja mi je da Hrvati dobiju svoj entitet u BiH

2 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner