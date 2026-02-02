Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino predložio je da se promijeni povelja ove organizacije kako bi se eliminisala mogućnost budućih sankcija protiv zemalja iz političkih razloga, prenosi „Skaj njuz“.

Prema njegovom mišljenju, FIFA bi trebalo da „u povelju ugradi odredbu da se nikada ne smije braniti nijednoj zemlji da igra fudbal zbog postupaka njenih političkih lidera“.

FIFA i Unija evropskih fudbalskih saveza (UEFA) suspendovale su u februaru 2022. godine ruske reprezentacije i klubove sa učešća na međunarodnim takmičenjima na neodređeno vrijeme zbog događaja u Ukrajini.

U jesen 2023. godine, organizacije su precizirale da sankcije neće biti ukinute pre završetka Specijalne vojne operacije.

(sputnik srbija)