Region zavijen u crno: Preminuo mladi fudbaler Nemanja Ulićević

Регион завијен у црно: Преминуо млади фудбалер Немања Улићевић

Veoma tužne vesti nam stižu iz Crne Gore, pošto je Fudbalski klub Zeta iz Golubovaca objavio da je preminuo mladi igrač njihovog tima Nemanja Ulićević (17).

"Sa velikom tugom obavještavamo da je naš igrač Nemanja Ulićević preminuo u 17. godini života", stoji na Instagram nalogu kluba.

Oglasilo su se i iz Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

"Sa dubokim žaljenjem primili smo vijest o preranom odlasku mladog fudbalera FK Zeta, Nemanje Ulićevića, koji je preminuo u 18. godini", naveli su.

Nemanja je bio član kadetske ekipe Zete, mladi sportista pred kojim su tek bili sportski i životni snovi. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, prijatelje, saigrače i cijelu sportsku zajednicu.

"Ministarstvo sporta i mladih upućuje iskreno saučešće porodici Ulićević, Fudbalskom klubu Zeta, kao i svima koji su poznavali i voljeli Nemanju", stoji u saopštenju.

