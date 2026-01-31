Štimac: Želja mi je da Hrvati dobiju svoj entitet u BiH

Hrvatski trener Igor Štimac, koji vodi Zrinjski iz Mostara, ponovo je u centru pažnje.

Igor Štimac je gostovao na "Sport klubu", gdje je govorio o trenutnom radu u Mostaru, te "polusezoni za pamćenje".

Između ostalog, ponovo je spomenuo "treći entitet.

"Želja mi je da ove godine naš Zrinjski osvoji prvenstvo. Odigramo odlične utakmice protiv Palasa i uzmemo trofeje pred nama. Da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslovenskim zastavama", kazao je Štimac.