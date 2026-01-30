Žrijeb Lige šampiona: Ovo su parovi plej-ofa

Izvor:
ATV
30.01.2026
12:44
Komentari:0
U švajcarskom Nionu danas je održan žrijeb plej-ofa Lige šampiona, faze takmičenja u kojoj će se timovi boriti za plasman u osminu finala.
Riječ je o klubovima koji su ligašku fazu Lige šampiona završili na pozicijama od 9. do 24. mjesta, a koji će se međusobno boriti za ulazak među 16 najboljih ekipa Starog kontinenta.
Evropska fudbalska federacija je za nosioce u žrijebu odredila Real Madrid, Inter, Pari Sen Žermen, Njukasl, Juventus, Atletiko Madrid, Atalantu i Bajer Leverkuzen, dok su se u drugom šeširu našli: Borusija Dortmund, Olimpijakos, Klub Briž, Galatasaraj, Monako, Karabag, Bodo/Glimt i Benfika.
🚨 Champions League full draw! ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026
🇫🇷 Monaco vs PSG 🇫🇷
🇵🇹 Benfica vs Real Madrid 🇪🇸
🇦🇿 Qarabag vs Newcastle 🏴
🇹🇷 Galatasaray vs Juventus 🇮🇹
🇩🇪 B. Dortmund vs Atalanta 🇮🇹
🇧🇪 Club Brugge vs Atletico Madrid 🇪🇸
🇳🇴 Bodø/Glimt vs Inter 🇮🇹
🇬🇷 Olympiacos vs Bayer Leverkusen 🇩🇪 pic.twitter.com/qyVUeX75MX
Benfika – Real Madrid
Bodo/Glimt – Inter
Monako – Pari Sen Žermen
Karabag – Njukasl
Galatasaraj – Juventus
Klub Briž – Atletiko Madrid
Borusija Dortmund – Atalanta
Olimpijakos – Bajer Leverkuzen
Utakmice plej-ofa na programu su 19. i 26. februara.
Podsjećamo, direktan plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting i Mančester Siti.
Žrijeb osmine finala biće održan 27. februara u Nionu.
Fudbal
1 d0
Fudbal
2 d0
Fudbal
2 d1
Fudbal
2 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu