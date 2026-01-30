Logo
Žrijeb Lige šampiona: Ovo su parovi plej-ofa

Жријеб Лиге шампиона: Ово су парови плеј-офа
Foto: Tanjug / AP / Martial Trezzini

U švajcarskom Nionu danas je održan žrijeb plej-ofa Lige šampiona, faze takmičenja u kojoj će se timovi boriti za plasman u osminu finala.

Riječ je o klubovima koji su ligašku fazu Lige šampiona završili na pozicijama od 9. do 24. mjesta, a koji će se međusobno boriti za ulazak među 16 najboljih ekipa Starog kontinenta.

Evropska fudbalska federacija je za nosioce u žrijebu odredila Real Madrid, Inter, Pari Sen Žermen, Njukasl, Juventus, Atletiko Madrid, Atalantu i Bajer Leverkuzen, dok su se u drugom šeširu našli: Borusija Dortmund, Olimpijakos, Klub Briž, Galatasaraj, Monako, Karabag, Bodo/Glimt i Benfika.

Parovi plej-ofa:

Benfika – Real Madrid

Bodo/Glimt – Inter

Monako – Pari Sen Žermen

Karabag – Njukasl

Galatasaraj – Juventus

Klub Briž – Atletiko Madrid

Borusija Dortmund – Atalanta

Olimpijakos – Bajer Leverkuzen

Utakmice plej-ofa na programu su 19. i 26. februara.

Podsjećamo, direktan plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting i Mančester Siti.

Žrijeb osmine finala biće održan 27. februara u Nionu.

