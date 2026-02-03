Logo
Ronaldo u svojim novinama najavio odlazak

Izvor:

B92

03.02.2026

14:00

Роналдо у својим новинама најавио одлазак

Fudbalski svijet je u ponedjeljak uzdrmala vijest o nezadovoljstvu Kristijana Ronalda u Al Nasru.

Nezvanično, Portugalac je razočaran odnosom vlasnika kluba, PIF fonda (Fond za javna ulaganja Saudijske Arabije), odnosno slabim angažovanjem na pojačavanje tima, dok je Al Nasrov najveći konkurent za titulu Al Hilal, koji je takođe u vlasništvu PIF-a, doveo Karima Benzemu.

Stoga, Ronaldo se sprema na odlazak iz Saudijske Arabije, a kao veliku ekskluzivu zu vijest je prenio i portugalski list Rekord.

A da tu vijest treba shvatiti ozbiljno govori činjenica da je vlasnik Rekorda niko drugi do – Kristijano Ronaldo.

Da su Ronaldove namjere ozbiljne najbolje svjedoči njegov bojkot utakmice protiv Al Rijada u gostima, koju je njegova dobila 1:0.

Tako je Al Nasr nastavio da prati lidera Al Hilal za kojim zaostaje jedan bod poslije 19 od 34 kola.

Inače, Ronaldo je od dolaska u Saudijsku Arabiju osvojio samo jedan trofej, Arapski klupski kup šampiona, ali nema ni jednu titulu iz zvaničnih takmičenja.

"Rekord" je objavio da Ronaldo u ugovoru ima klauzulu koja mu omogućava da napusti Al Nasr u junu 2026. godine, te da je ta opcija veoma izgledna.

List prenosi i da su za Ronalda zainteresovani klubovi iz SAD, ali i Evrope.

Ono što je najviše zanimljivo je to da je Ronaldo većinski vlasnik istaknute portugalske medijske grupe "Kofina Media", koja je vlasnik i sportskog dnevnog lista "Rekord".

U prevodu, ako neko ima informacije iz Kristijanovog tabora, onda je to "Rekord".

