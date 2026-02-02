Adin Ličina u Juventusu

Adin Ličina, 19-godišnji fudbaler, novi je igrač Juventusa. Talentovani veznjak u Torino dolazi iz minhenskog Bajerna, a u prvoj fazi nastupaće za Juve Next Gen, razvojni tim italijanskog velikana.

Bajern je u transfer uključio klauzulu prema kojoj će dobiti 30 odsto od eventualne buduće prodaje, što jasno pokazuje da Nijemci i dalje vjeruju u Ličinin potencijal. Njegov dolazak u Juventus ocijenjen je kao jedan od zanimljivijih poteza ovog prelaznog roka.

Ličina je rođen u Landšutu u Njemačkoj, dok mu porodični korijeni vode s Balkana, tačnije iz Bijelog Polja. Ima pravo nastupa za tri reprezentacije – Njemačku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru – a do sada je nosio dres omladinskih selekcija Njemačke.

S obzirom na to da još nije debitovao za seniorsku reprezentaciju Njemačke, Ličina i dalje ima mogućnost promjene sportskog državljanstva, što ostavlja otvorena vrata i za potencijalni nastup u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.