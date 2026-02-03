Logo
Large banner

Sve više saobraćajnih nezgoda: Povećan broj poginulih

03.02.2026

14:59

Komentari:

0
Све више саобраћајних незгода: Повећан број погинулих
Foto: ATV

Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u 2025. godini dogodilo se 1.116 saobraćajnih nezgoda u kojima je nastradalo 310 lica, od kojih devet smrtno.

Broj saobraćajnih nezgoda u prošloj godini veći je za 74,1 odsto nego u 2024.

Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda osam je sa devet smrtno stradalih lica, dok je u 2024. godini pet lica poginulo, podaci su Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Najviše saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima desilo se na području opštine Rogatica tri, dvije su bile na području Policijske stanice Istočno Sarajevo, na Sokocu dvije i jedna na području Policijske stanice Pale.

U 2025. godini evidentirane su 44 saobraćajne nezgode u kojima je 58 lica teže povrijeđeno, dok su u 154 saobraćajne nezgode lakše povrijeđena 243 lica.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su nedržanje odstojanja u 184 slučaja, brzina neprilagođena uslovima puta 172 i prvenstvo prolaza u 135 slučaja.

Борислав Бојанић

Hronika

Policija otkrila šokantne detalje ubistva u Sloveniji

Najviše saobraćajnih nezgoda dogodilo su u Istočnom Novom Sarajevu i Istočnoj Ilidži 510, dok su se 322 desile na području Pala.

U protekloj godini ukupno je registrovano 44.047 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je za 10,5 odsto više nego u 2024. godini kada je registrovano 39.832 prekršaja.

Ukupno su izdata 34.934 prekršajna naloga, a u prethodnoj godini 31.593.

Iz saobraćaja je isključeno 2.444 vozača ili 2,6 odsto više nego u 2024. godini.

Zbog vožnje pod uticajem alkohola isključeno je 1.876 vozača, 203 vozača zbog vožnje prije sticanja prava, 46 zbog vožnje pod uticajem opojnih droga, 142 vozača zbog odbijanja da se podvrgnu na testiranje na opojne droge i 124 vozača zbog upravljanja vozilom zbog zabrane.

Превозници

BiH

Nema dobrih vijesti iz Brisela za prevoznike u BiH

Iz saobraćaja je isključeno i 417 vozila ili 12,7 odsto više u odnosu na 2024. godinu. Najčešći razlozi isključenja su tehnička neispravnost vozila u 269 slučajeva.

Policijski službenici su privremeno oduzeli 12 putničkih vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Podijeli:

Tag:

Saobraćajna nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Борислав Бојанић

Hronika

Policija otkrila šokantne detalje ubistva u Sloveniji

9 h

0
Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

Hronika

Neobična nezgoda u BiH: Autom se zabila u zgradu Pošte

10 h

0
Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити

Hronika

Dobojlija tukao majku i prijetio da će sve pobiti

10 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Incident u Sarajevu: Komad fasade pao na prolaznika

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner