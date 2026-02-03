Sve više saobraćajnih nezgoda: Povećan broj poginulih

Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u 2025. godini dogodilo se 1.116 saobraćajnih nezgoda u kojima je nastradalo 310 lica, od kojih devet smrtno.

Broj saobraćajnih nezgoda u prošloj godini veći je za 74,1 odsto nego u 2024.

Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda osam je sa devet smrtno stradalih lica, dok je u 2024. godini pet lica poginulo, podaci su Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Najviše saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima desilo se na području opštine Rogatica tri, dvije su bile na području Policijske stanice Istočno Sarajevo, na Sokocu dvije i jedna na području Policijske stanice Pale.

U 2025. godini evidentirane su 44 saobraćajne nezgode u kojima je 58 lica teže povrijeđeno, dok su u 154 saobraćajne nezgode lakše povrijeđena 243 lica.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su nedržanje odstojanja u 184 slučaja, brzina neprilagođena uslovima puta 172 i prvenstvo prolaza u 135 slučaja.

Najviše saobraćajnih nezgoda dogodilo su u Istočnom Novom Sarajevu i Istočnoj Ilidži 510, dok su se 322 desile na području Pala.

U protekloj godini ukupno je registrovano 44.047 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je za 10,5 odsto više nego u 2024. godini kada je registrovano 39.832 prekršaja.

Ukupno su izdata 34.934 prekršajna naloga, a u prethodnoj godini 31.593.

Iz saobraćaja je isključeno 2.444 vozača ili 2,6 odsto više nego u 2024. godini.

Zbog vožnje pod uticajem alkohola isključeno je 1.876 vozača, 203 vozača zbog vožnje prije sticanja prava, 46 zbog vožnje pod uticajem opojnih droga, 142 vozača zbog odbijanja da se podvrgnu na testiranje na opojne droge i 124 vozača zbog upravljanja vozilom zbog zabrane.

Iz saobraćaja je isključeno i 417 vozila ili 12,7 odsto više u odnosu na 2024. godinu. Najčešći razlozi isključenja su tehnička neispravnost vozila u 269 slučajeva.

Policijski službenici su privremeno oduzeli 12 putničkih vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.