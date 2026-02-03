Logo
Neobična nezgoda u BiH: Autom se zabila u zgradu Pošte

03.02.2026

13:33

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште
Foto: Printskrin/Jutjub

U Čapljina je danas zabilježena neuobičajena saobraćajna nesreća u kojoj je automobil završio u zgradi Pošte, prenosi Radio Čapljina.

Prema navodima svjedoka, vozačica vozila marke Opel Korsa kretala se iz smjera Gradske uprave kada je, iz zasad neutvrđenih razloga, iznenada izgubila kontrolu nad vozilom. Automobil je pritom udario u oglasnu ploču te se potom zabio u zgradu Pošte.

Vojislav Seselj

Region

Šešelj šokirao Hrvatsku: Tuđmana otac uhvatio u krevetu s maćehom

Srećom, u nesreći nije bilo teže povrijeđenih, iako se događaj zbio u jednoj od najprometnijih ulica u gradu. Na vozilu i objektu pričinjena je materijalna šteta, a okolnosti nezgode biće utvrđene nakon policijskog uviđaja.

Čapljina

Saobraćajna nezgoda

