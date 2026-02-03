Neobična nezgoda u BiH: Autom se zabila u zgradu Pošte

U Čapljina je danas zabilježena neuobičajena saobraćajna nesreća u kojoj je automobil završio u zgradi Pošte, prenosi Radio Čapljina.

Prema navodima svjedoka, vozačica vozila marke Opel Korsa kretala se iz smjera Gradske uprave kada je, iz zasad neutvrđenih razloga, iznenada izgubila kontrolu nad vozilom. Automobil je pritom udario u oglasnu ploču te se potom zabio u zgradu Pošte.

Srećom, u nesreći nije bilo teže povrijeđenih, iako se događaj zbio u jednoj od najprometnijih ulica u gradu. Na vozilu i objektu pričinjena je materijalna šteta, a okolnosti nezgode biće utvrđene nakon policijskog uviđaja.