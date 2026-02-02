Nije zbog Benzeme – Ronaldo bojkotuje i napušta klub?

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo izazvao je veliku pažnju fudbalske javnosti poslednjeg dana januarskog prelaznog roka, nakon što se nije našao u sastavu Al-Nasra za prvenstvenu utakmicu protiv Al-Rijada (1:0) u saudijskoj Pro ligi.

Portugalac se prvi put od maja 2025. godine nije našao u startnoj postavi Al-Nasra za ligaški meč, ali je dodatnu pažnju izazvala činjenica da nije bio ni u protokolu za utakmicu. Prema navodima evropskih medija, razlog njegovog odsustva mogao bi da bude nesporazum između Ronalda i rukovodstva kluba.

Portugalski list "A Bola" objavio je da je Ronaldo nezadovoljan zbog, kako se navodi, nedovoljne spremnosti PIF-a da investira u pojačanja za Al-Nasr, za razliku od ulaganja u druge klubove u ligi.

Time su demantovani raniji navodi da je razlog njegovog nezadovoljstva moguć dolazak Karima Benzeme u Al Hilal.

Prema istim izvorima, iako Al-Nasr u sportskom sektoru ima više portugalskih funkcionera, trenera Žorža Žezusa, sportskog direktora Simaa Kutinja i generalnog direktora Žozea Semeda – zahtevi za značajnija ulaganja tokom zimskog prelaznog roka nisu naišli na podršku upravnog odbora.

Tokom januara, Al-Nasr je angažovao samo jednog igrača, 21-godišnjeg vezistu Hajdera Abdulkareema iz iračkog Al-Zavraa.

Takva transfer politika u suprotnosti je sa aktivnostima Al-Hilala, takođe kluba u vlasništvu PIF-a, koji je tokom istog perioda potrošio najmanje 43 miliona evra na četiri pojačanja, među kojima je i napadač Kader Meite, prethodno član francuskog Liona.

Podaci o tržišnoj vrijednosti ekipa dodatno ilustruju razliku u ulaganjima. Kada je Ronaldo stigao u Al-Nasr u januaru 2023. godine, tim je imao procjenjenu vrijednost od 79 miliona evra, što je tada bila najviša vrijednost u ligi.

Trenutno se Al-Nasr nalazi na četvrtom mjestu po tržišnoj vrijednosti sa 133,4 miliona evra, iza Al-Hilala (190 miliona), Al-Ahlija (171 milion) i Al-Itihada (141 milion). Od ljeta 2023. godine, neto ulaganja Al-Nasra iznose 376 miliona evra, dok je Al-Hilal u istom periodu potrošio 596 miliona evra.

Iako Ronaldov ugovor sa Al-Nasrom važi do 2027. godine, spekulacije o njegovoj budućnosti ponovo su se pojavile u javnosti.