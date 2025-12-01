Logo

Maskirani napadači pretukli tinejdžera (15), oteli mu jaknu i ajfon

Izvor:

SRNA

01.12.2025

21:09

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U vršnjačkom nasilju u zagrebačkom naselju Špansko pretučen je petnaestogodišnjak, od koga je maskirana grupa napadača otela jaknu i najnoviji tip "ajfona".

Dječaku je pomoć pružena u bolnici, a policija, kojoj je slučaj prijavljen, navodi da je istraga u toku, te da su nepoznate osobe 28. novembra oko 22.40 časova u Susedgradu u parku, napali maloljetnika i ukrali mu telefon, a da šteta iznosi više stotina evra.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Trampova administracija optimistična u vezi sa mirovnim procesom

Razbojništvo se dogodilo u relativno novoizgrađenom parku, kada je grupa maskiranih mladića, njih četiri ili pet, došla do nekoliko 15-godišnjaka koji su se tu družili.

Maskirani mladići obučeni u crno namjerili su se na jednog 15-godišnjaka, natjerali ga da skine jaknu koju je nosio, ukrali mu mobilni telefon i pobjegli.

Pretpostavlja se, prenose mediji, da su dječaka napali jer je na sebi imao skupu jaknu i najnoviji "ajfon".

Nakon napada odmah su pozvani policija i hitna pomoć. Napadnuti dječak bio je prevezen u bolnicu, prenose hrvatski mediji.

cvekla

Zdravlje

Prirodni sok koji ''vraća u život'': Oporavite cijeli organizam uz ove sastojke

Dječaci su kasnije ispričali roditeljima da napadače nisu mogli da prepoznaju jer su imali maske preko lica, te da misle da nisu punoljetni, ali da su dosta nabildani i izgledaju kao da idu u teretanu.

Podijeli:

Tagovi:

Zagreb

fizički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обијена црква у Црној Гори: Украдени прилози вјерника

Region

Obijena crkva u Crnoj Gori: Ukradeni prilozi vjernika

2 h

0
Хоће ли бити сагласности у вези са европским путем БиХ?

BiH

Hoće li biti saglasnosti u vezi sa evropskim putem BiH?

2 h

0
Одрон потопио чамце, има погинулих и повријеђених

Svijet

Odron potopio čamce, ima poginulih i povrijeđenih

2 h

0
Микрофон студио пјевање

Region

Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Обијена црква у Црној Гори: Украдени прилози вјерника

Region

Obijena crkva u Crnoj Gori: Ukradeni prilozi vjernika

2 h

0
Микрофон студио пјевање

Region

Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

2 h

0
Саобраћајна несрећа у Словенији

Region

Bježao od policije, pa se zabio u automobil: Nakon sudara izašao iz vozila i nastavio bijeg

3 h

0
Мраз зима минус лист

Region

Prognoze meteorologa: Klimatološka zima toplija od uobičajene

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner