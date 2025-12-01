Maskirani napadači pretukli tinejdžera (15), oteli mu jaknu i ajfon

U vršnjačkom nasilju u zagrebačkom naselju Špansko pretučen je petnaestogodišnjak, od koga je maskirana grupa napadača otela jaknu i najnoviji tip "ajfona".

Dječaku je pomoć pružena u bolnici, a policija, kojoj je slučaj prijavljen, navodi da je istraga u toku, te da su nepoznate osobe 28. novembra oko 22.40 časova u Susedgradu u parku, napali maloljetnika i ukrali mu telefon, a da šteta iznosi više stotina evra.

Razbojništvo se dogodilo u relativno novoizgrađenom parku, kada je grupa maskiranih mladića, njih četiri ili pet, došla do nekoliko 15-godišnjaka koji su se tu družili.

Maskirani mladići obučeni u crno namjerili su se na jednog 15-godišnjaka, natjerali ga da skine jaknu koju je nosio, ukrali mu mobilni telefon i pobjegli.

Pretpostavlja se, prenose mediji, da su dječaka napali jer je na sebi imao skupu jaknu i najnoviji "ajfon".

Nakon napada odmah su pozvani policija i hitna pomoć. Napadnuti dječak bio je prevezen u bolnicu, prenose hrvatski mediji.

Dječaci su kasnije ispričali roditeljima da napadače nisu mogli da prepoznaju jer su imali maske preko lica, te da misle da nisu punoljetni, ali da su dosta nabildani i izgledaju kao da idu u teretanu.