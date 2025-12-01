Logo

Bježao od policije, pa se zabio u automobil: Nakon sudara izašao iz vozila i nastavio bijeg

01.12.2025

19:33

Komentari:

0
Саобраћајна несрећа у Словенији
Foto: Mati Tereza/X/Screenshot

Pojavio se snimak teške saobraćajne nesreće koja se prošle sedmice dogodila na Šmartinskoj cesti u Ljubljani. Kamera je zabilježila automobil koji velikom brzinom prelazi preko pločnika i udara u drugo vozilo koje je stajalo ispred semafora na raskrsnici. Od siline udarca, oba vozila završila su na krovu.

Prema izvještaju portala 24ur, nesreću je prošle srijede izazvao 18-godišnji vozač koji je bježao policiji na ljubljanskoj obilaznici. Mladić je napustio obilaznicu na izlazu i potom se zabio u drugo vozilo.

Паркинг

Banja Luka

Odluka o naplati parkinga ističe do kraja mjeseca

Vozači oba automobila i još jedan putnik zadobili su povrede, dok je počinilac, kako se vidi na snimku, izašao iz auta i nastavio bijeg.

Policija je kasnije locirala 18-godišnjaka. Tokom postupka utvrđeno je da nije imao važeću vozačku dozvolu i da je tokom bijega bacio vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenog je pronađeno i više od 3.000 evra, a oduzeto mu je i vozilo.

Оружане снаге БиХ

BiH

Kakva je budućnost Oružanih snaga BiH?

Nadležni sud izdao je nalog za pretragu vozila i prebivališta uhapšenog, gdje su pronađeni paketići heroina i kanabisa, kao i pribor za trgovinu ilegalnim drogama, navodi portal 24ur.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мраз зима минус лист

Region

Prognoze meteorologa: Klimatološka zima toplija od uobičajene

3 h

0
Министарство спољних послова: Изјаве Конаковића тешка и непотребна увреда Србији и српском народу

Srbija

Ministarstvo spoljnih poslova: Izjave Konakovića teška i nepotrebna uvreda Srbiji i srpskom narodu

3 h

0
Ко ће на сједницу ПИК-а?

BiH

Ko će na sjednicu PIK-a?

3 h

2
Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

Vlada Srpske preuzima obaveze RiTE Ugljevik

3 h

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Region

Prognoze meteorologa: Klimatološka zima toplija od uobičajene

3 h

0
Настављено суђење хрватским пилотима за злочине на Петровачкој цести

Region

Nastavljeno suđenje hrvatskim pilotima za zločine na Petrovačkoj cesti

7 h

0
Скандал у Сплиту: Осванули усташки и нацистички графити, позивају на клање

Region

Skandal u Splitu: Osvanuli ustaški i nacistički grafiti, pozivaju na klanje

7 h

2
Гори кућа у Загребу, на терену пет ватрогасних возила

Region

Gori kuća u Zagrebu, na terenu pet vatrogasnih vozila

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner