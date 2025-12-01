Bježao od policije, pa se zabio u automobil: Nakon sudara izašao iz vozila i nastavio bijeg

Pojavio se snimak teške saobraćajne nesreće koja se prošle sedmice dogodila na Šmartinskoj cesti u Ljubljani. Kamera je zabilježila automobil koji velikom brzinom prelazi preko pločnika i udara u drugo vozilo koje je stajalo ispred semafora na raskrsnici. Od siline udarca, oba vozila završila su na krovu.

Prema izvještaju portala 24ur, nesreću je prošle srijede izazvao 18-godišnji vozač koji je bježao policiji na ljubljanskoj obilaznici. Mladić je napustio obilaznicu na izlazu i potom se zabio u drugo vozilo.

Vozači oba automobila i još jedan putnik zadobili su povrede, dok je počinilac, kako se vidi na snimku, izašao iz auta i nastavio bijeg.

Policija je kasnije locirala 18-godišnjaka. Tokom postupka utvrđeno je da nije imao važeću vozačku dozvolu i da je tokom bijega bacio vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenog je pronađeno i više od 3.000 evra, a oduzeto mu je i vozilo.

Nadležni sud izdao je nalog za pretragu vozila i prebivališta uhapšenog, gdje su pronađeni paketići heroina i kanabisa, kao i pribor za trgovinu ilegalnim drogama, navodi portal 24ur.