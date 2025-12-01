Prognoze meteorologa: Klimatološka zima toplija od uobičajene

Dugoročna prognoza za klimatološku zimu, koja počinje 1. decembra i traje do kraja februara, pokazuje na još jednu zimu topliju od uobičajene, navodi Državni hidrometeorološki zavod.

Prema dostupnom prognostičkom materijalu, postoji umjerena do velika vjerovatnoća pozitivnog odstupanja srednje sezonske temperature od višegodišnjeg prosjeka /1991. - 2020, i to u sva tri mjeseca.

Pritom uz prodore hladnog vazduha koji su mogući, ne, velika je vjerovatnoća da će temperatura povremeno biti niža od uobičajene, moguće i znatno /ali vjerovatno kratkotrajno/, naročito u unutrašnjosti.

Decembar će početi s temperaturom oko uobičajene ili višom, a zatim slijedi hladniji period.

Predviđa se prosječna količina padavina uz umjerenu vjerovatnoću ostvarenja prognoze. To znači da se tokom sezone mogu izmjenjivati periodi bez padavina sa periodima kada su, ne samo lokalno, moguće intenzivnije padavine, odnosno obilna kiša ili snijeg.

Gledajući po mjesecima, u pdecembru postoji signal za količinu padavina iznad prosjeka, prvo na Jadranu i uz obalu, takođe uz umjerenu vjerovatnoću ostvarenja prognoze.

Iz Hidrometeorološkog zavoda napominju da je pouzdanost prognoze padavina na sezonskoj skali manja od prognoze temperature.

Sezonska prognoza koja se izrađuje u Sektoru za vremenske analize i prognoze DHMZ-a, u skladu je s prognozom Klimatskog foruma za jugoistočnu Evropu - SEECOF i Klimatskog foruma za područje Mediterana i sjeverne Afrike – Medkof.