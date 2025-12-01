Logo

''Podravka'' prodala svoje čuvene brendove, kupac firma iz BiH

01.12.2025

18:53

''Подравка'' продала своје чувене брендове, купац фирма из БиХ
Foto: Printscreen/Youtube/Podravka Hrvatska

Podravka i njena slovenačka kompanija Žito zaključile su prodaju poslovne cjeline Konditorstvo, koja obuhvata čuvene konditorske brendove Šumi, Gorenjka, Herba, Mistica i Bali.

Novi vlasnik je sarajevski UPI Star, koji je za ovaj paket izdvojio 8,6 miliona evra, uz dodatno usklađivanje cijene prema stanju zaliha i neto novca na dan zaključenja transakcije.

Odluka o prodaji donijeta je još u julu ove godine, u okviru strategije kojom Žito Ljubljana želi da se fokusira na svoje osnovno – pekarsko poslovanje.

Time je Podravka nastavila restrukturisanje portfelja kako bi se, kako je saopšteno, usredsredila na ključne oblasti poslovanja.

Iz Podravke je potvrđeno da je UPI Star uplatio cjelokupan iznos, čime je stekao stopostotno vlasništvo nad firmom Šumi Gorenjka, a time i nad svim pripadajućim brendovima.

UPI Star je u vlasništvu porodice Rusmira Hrvića, poznatog bh. preduzetnika i suvlasnika AS Holdinga, jedne od najvećih poslovnih grupacija u Bosni i Hercegovini. Hrvić, kako je saopšteno, ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i širenju prehrambenih brendova, posebno u konditorskom i FMCG sektoru, što se smatra ključnim za budući razvoj Šumija i Gorenjke.

Kako se navodi, brendovi će i dalje ostati pod vođenjem tima slovenačkih i međunarodnih menadžera, uz ambiciju da se njihovo prisustvo dodatno proširi na regionalnim i inostranim tržištima.

