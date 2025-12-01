Petrović: Cilj Vlade Srpske da stane iza "Elektroprivrede" i RiTE "Ugljevik"

Cilj Vlade Srpske jeste da se stane iza Elektroprivrede Republike Srpske i RiTE "Ugljevik", rekao je generalni direktor ERS-a, Luka Petrović, nakon posebne sjednice Vlade na kojoj se raspravljalo o stanje u RiTE "Ugljevik".

"Potpisali smo već dva sporazuma, kao odštetne zahtjeve , jedan je u iznosu od 67 miliona evra i drugi od 65 miliona evra koja ćemo plaćati sedam godina. I već je plaćeno 20 miliona evra. Sve je išlo na teret matičnog preduzeća, nije išlo na teret RiTE Ugljevika i ono što je intencija Vlade jeste da to ne može da ide na teret "Ugljevika"", rekao je Petrović.

Ekonomija Đokić: Vlada će platiti dug Slovencima ako RiTE „Ugljevik“ ne bude mogao

Ostalo je još, kaže, da se definiše i ovaj treći sporazum, i da se završi predmetni ugovor čime će se riješiti pitanje "Vašingtonske arbitraže" i "Beogradske arbitraže".

"Tako da je taj iznos po presuđenoj "Beogradskoj arbitraži" kamata. Nismo je platili jer smo nastojali da napravimo neki poslovni aranžman. Od solarnih elektrana, hidroelektrane, ali je to sve bili nedovoljno i njihove analize su pokazale da to ne bi mogli isplatiti", rekao je Petrović.