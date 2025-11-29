Kriptovalute: Novac budućnosti ili prolazni trend?

Odavno su već prisutne u svakodnevnim razgovorima kao tema ulaganja, zarade, tehnologije i digitalne budućnosti. Sve je veći broj ljudi koji ulažu u kriptovalute. Stručnjaci iz ove oblasti kažu da je u BiH oko 200 hiljada ljudi imalo neki kontakt sa virtuelnim valutama. Republika Srpska ima zakonski uređenu oblast kriptovaluta. To je učinjeno kroz Zakon o izmjenama i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

"Gdje je ova oblast regulisana u aspektu spriječavanja pranja novca i finansiranje terorizma, takođe u međuvremenu usvojen je zakon na nivou BiH, novi zakon o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma gdje je ova oblast prepoznata i definisana", rekao je Boris Majstorović, zamjenik direktora „BCX“ .

U evidenciji Komisije hartija od vrijednosti nalazi se šest preduzeća registrovanih za pružanje usluga sa kriptovalutama. Jedna od njih je i bcx kripto mjenjačnica i kripto berza.

„Kripto mjenjačnica, to je naš aspekt te platforme gdje vi možete jako jednostavno zamjeniti konvertibilnu marku u kripto valutu i obrnuto ako želite unovčiti svoju kripto valutu možete brzo i jednostavno to uraditi pire našeg modula unutar platforme", kaže Boris Majstorović, zamjenik direktora "BCX".

Dok jedni tvrde da gotovina ostaje simbol slobode, drugi vjeruju da će digitalni oblici plaćanja preuzeti primat.

"Za sad vrlo teško, jer većina stanovništva ne razumije zašto bi keš trebao otići u istoriju. Imamo taj bihevioralni aspekt ponašanja, da recimo ako mi nešto plaćamo 5 hiljada maraka, naša hormonalna reakcija je sasvim različita ako provučemo karticu. Recimo da se kod nas gotovina već značajno manje koristi u platnom prometu, nego u nekim zapadnoevropskim zemljama", rekao je Goran Radivojac, ekonomista.

Ekonomisti smatraju da kriptovalute ne mogu da budu realna alternativa tradicionalnim valutama.

"Pa to apsolutno nije realno iz jednostavnog razloga što ni jedna od država neće dozvoliti da ispusti nešto što se zove monetarni suverenitet i mogućnost da se upravlja monetarnom politikom. Kada govorimo o stepenu latilnosti, kriptovalute, ona pokazuje izuzetne oscilacije za razliku od nekih tradicionalnih tržišta kada je u pitanju tržište zlata", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Bez jasnih pravila, nadzora i većeg razumijevanja građana, teško je očekivati prihvatanje kriptovaluta.

Možda jesu dio finansijske budućnosti, ali još uvijek traže svoje mjesto.