Umjesto "tomahavka": Šta je Vitkof ponudio Kijevu kao alternativu raketama

Izvor:
RT Balkan
29.11.2025
18:36
Komentari:0
Specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof ponudio je Ukrajini desetogodišnje izuzeće od carina umjesto raketa "tomahavk", izvještava "Volstrit džornal".
"Vitkof je pozvao ukrajinske zvaničnike da isprobaju drugačiju taktiku: koja je svrha šačice raketa? Umjesto toga, pozvao je Ukrajinu da od Trampa zatraži desetogodišnje oslobađanje od carina", navodi američki sajt.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je američkog predsjednika Donalda Trampa, tokom razgovora 16. oktobra, da bi slanje raketa "tomahavk" Ukrajini dovelo do eskalacije, objavio je ranije "Volstrit džornal".
Ovaj razgovor ga je uvjerio da ne podrži transfer raketa "tomahavk" Ukrajini, objavio je list, pozivajući se na američke zvaničnike.
Podsjetimo, Putin je ranije rekao da će odgovor Moskve u slučaju da izvođenja napada raketama "tomahavk" na teritoriju Rusije biti ozbiljan.
"Odgovor Rusije u slučaju da izvođenja napada raketama 'tomahavk' na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući", rekao je on.
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Svijet
14 h0
Svijet
13 h0
Ekonomija
16 h0
Ekonomija
18 h0
Ekonomija
19 h0
Ekonomija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Trenutno na programu