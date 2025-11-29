"Vitkof je pozvao ukrajinske zvaničnike da isprobaju drugačiju taktiku: koja je svrha šačice raketa? Umjesto toga, pozvao je Ukrajinu da od Trampa zatraži desetogodišnje oslobađanje od carina", navodi američki sajt.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je američkog predsjednika Donalda Trampa, tokom razgovora 16. oktobra, da bi slanje raketa "tomahavk" Ukrajini dovelo do eskalacije, objavio je ranije "Volstrit džornal".

Ovaj razgovor ga je uvjerio da ne podrži transfer raketa "tomahavk" Ukrajini, objavio je list, pozivajući se na američke zvaničnike.

Podsjetimo, Putin je ranije rekao da će odgovor Moskve u slučaju da izvođenja napada raketama "tomahavk" na teritoriju Rusije biti ozbiljan.

"Odgovor Rusije u slučaju da izvođenja napada raketama 'tomahavk' na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući", rekao je on.