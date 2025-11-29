Logo
Large banner

Umjesto "tomahavka": Šta je Vitkof ponudio Kijevu kao alternativu raketama

Izvor:

RT Balkan

29.11.2025

18:36

Komentari:

0
Умјесто "томахавка": Шта је Виткоф понудио Кијеву као алтернативу ракетама
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof ponudio je Ukrajini desetogodišnje izuzeće od carina umjesto raketa "tomahavk", izvještava "Volstrit džornal".

"Vitkof je pozvao ukrajinske zvaničnike da isprobaju drugačiju taktiku: koja je svrha šačice raketa? Umjesto toga, pozvao je Ukrajinu da od Trampa zatraži desetogodišnje oslobađanje od carina", navodi američki sajt.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je američkog predsjednika Donalda Trampa, tokom razgovora 16. oktobra, da bi slanje raketa "tomahavk" Ukrajini dovelo do eskalacije, objavio je ranije "Volstrit džornal".

Ovaj razgovor ga je uvjerio da ne podrži transfer raketa "tomahavk" Ukrajini, objavio je list, pozivajući se na američke zvaničnike.

Podsjetimo, Putin je ranije rekao da će odgovor Moskve u slučaju da izvođenja napada raketama "tomahavk" na teritoriju Rusije biti ozbiljan.

"Odgovor Rusije u slučaju da izvođenja napada raketama 'tomahavk' na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući", rekao je on.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

tomahavk

Stiv Vitkof

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Москва: Европа блокира сваки покушај рјешења у Украјини

Svijet

Moskva: Evropa blokira svaki pokušaj rješenja u Ukrajini

11 h

0
Зеленски најавио: Украјина мијења тактику!

Svijet

Zelenski najavio: Ukrajina mijenja taktiku!

12 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

"Evropa i ranije ometala rešavanje ukrajinskog sukoba, njen pristup se nije promijenio"

14 h

0
Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс

Svijet

Orban: EU krije poraz u Ukrajini da bi izbjegla politički kolaps

13 h

0

Više iz rubrike

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Ekonomija

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

16 h

0
Најпродаванији производ на Црни петак: Рекордна онлајн потрошња достигла 8,6 милијарди, цифра није коначна

Ekonomija

Najprodavaniji proizvod na Crni petak: Rekordna onlajn potrošnja dostigla 8,6 milijardi, cifra nije konačna

18 h

0
Ово је листа најбогатијих Швајцараца: Имовина вриједна око 36 милијарди евра

Ekonomija

Ovo je lista najbogatijih Švajcaraca: Imovina vrijedna oko 36 milijardi evra

19 h

0
Расте цијена бакра, ево шта је разлог

Ekonomija

Raste cijena bakra, evo šta je razlog

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner