Zelenski najavio: Ukrajina mijenja taktiku!

Izvor:

Agencije

29.11.2025

16:43

Komentari:

0
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ministarstvo odbrane priprema ažuriranje ključnih dokumenata za planiranje odbrane i finansiranje programa dronova i podršku borbenim brigadama.

"Vrijeme je da se promjene osnovni dokumenti o odbrani Ukrajine, posebno plan odbrane naše države. Tok neprijateljstava je pokazao šta bi tačno trebalo da postanu ažurirani prioriteti", napisao je Zelenski na Telegramu, prenio je Ukrinform.

Ministar odbrane Denis Šmihal će pripremiti detaljne prijedloge za izmjene koje će biti razmatrane u Kabinetu ministara.

Predsjednik Ukrajine je istakao i jačanje zaštite kritične infrastrukture u Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti.

Vlada je, kako je dodao, obezbijedila sredstva za kupovinu dronova i podršku borbenim brigadama, uključujući mjesečnu tranšu subvencija od 87,7 miliona evra i dodatnih 163,2 miliona evra za liniju dronova.

Zelenski je takođe održao sastanak sa načelnikom Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilom Budanovim.

Komentari (0)
