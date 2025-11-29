Pronađene 153 žrtve poplava i klizišta

Najmanje 153 osobe poginule su u klizištima i poplavama u Šri Lanki izazvanim ciklonom "Ditva", a 191 osoba je nestala, saopštile su vlasti Šri Lanke.

Više od 78.000 ljudi premješteno je u blizu 800 centara za pomoć, uglavnom u škole, objavio je Centar za krizne situacije.

Više hiljada policajaca, pripadnika mornarice i vojnika distribuiraju hranu, čiste puteve i premještaju ugrožene porodice na sigurno.

Šri Lanka je zahvaćena snažnom nepogodom od prošle sedmice, a uslovi su se pogoršali u četvrtak, sa jakim pljuskovima koji su poplavili kuće, polja, puteve i izazvali klizišta.a