Pronađene 153 žrtve poplava i klizišta

Izvor:

SRNA

29.11.2025

15:15

Пронађене 153 жртве поплава и клизишта
Foto: Pixabay

Najmanje 153 osobe poginule su u klizištima i poplavama u Šri Lanki izazvanim ciklonom "Ditva", a 191 osoba je nestala, saopštile su vlasti Šri Lanke.

Više od 78.000 ljudi premješteno je u blizu 800 centara za pomoć, uglavnom u škole, objavio je Centar za krizne situacije.

Više hiljada policajaca, pripadnika mornarice i vojnika distribuiraju hranu, čiste puteve i premještaju ugrožene porodice na sigurno.

Скарлет Јохансон

Scena

Skarlet Johanson: Finansijeri tražili da ne snimam film o zloupotrebi holokausta

Šri Lanka je zahvaćena snažnom nepogodom od prošle sedmice, a uslovi su se pogoršali u četvrtak, sa jakim pljuskovima koji su poplavili kuće, polja, puteve i izazvali klizišta.a

