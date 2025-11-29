Čovjek "X" u Londonu ubio novinarku BBC-ja: Policija kreće na Legiju?

Ubistvo Džil Dando dogodilo se u jeku NATO bombardovanja Srbije, samo dvadesetak dana nakon njenog televizijskog priloga o dešavanju na Kosmetu, što je, prema tvrdnjama britanskih medija, izazvao reakciju vlasti Slobodana Miloševića.

Britanska policija ponovo je otvorila jednu od najzagonetnijih misterija u istoriji Bi-bi-si-ja nakon što je Dejli miror objavio nova otkrića koja navodno povezuju bivšeg komandanta Jedinice za specijalne operacije (JSO) Milorada Ulemeka Legiju, s ubistvom novinarke Džil Dando 1999. godine.

Londonska policija potvrdila je da ponovo analizira materijale iz istrage, uključujući dugo zanemareni CCTV snimak muškarca viđenog na ruti mogućeg bijega napadača. Posebnu pažnju istražitelja privukla je poređenje tog snimka s fotografijom Ulemeka na kojoj on nosi neobičnu tamnoplavu kravatu s prugama, identičnu onoj koju ima misteriozni "Man X" sa snimaka.

Forenzički analitičar Ejmi Palito utvrdio je da postoji značajna sličnost u dizajnu kravate, dok dva svjedoka tvrde da su gotovo sigurni da su upravo Ulemeka vid‌jeli kako bježi s mjesta zločina u londonskom Fulemu.

Jedna svjedokinja navela je da je muškarac sa CCTV-a isti onaj kojeg je vid‌jela kako trči kao da mu život o tome zavisi, dok drugi svjedok kaže da je 80 odsto siguran da mu je pred kombi istrčao upravo Legija.

Ulemek, bivši pripadnik francuske legije i komandant Jedinice za specijalne operacije, već služi kaznu od 40 godina zatvora u Srbiji zbog ubistva Ivana Stambolića i organizovanja atentata na srpskog premijera Zorana Đinđića. Njegova građa i fizičke karakteristike prema opisima iz 1999. godine navodno odgovaraju opisu napadača na Dando.

Dodatne sumnje podgrijala je i ranija analiza eksperta za prepoznavanje lica, koja je pokazala da se Ulemek i "Man X" podudaraju u ključnim facijalnim detaljima, poput linije kose i oblika brade. Osim toga, uočeno je i prepoznatljivo udubljenje na nosnoj kosti koje se pojavljuje i na policijskom e-fit portretu osumnjičenog muškarca.