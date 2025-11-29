Delegacija Ukrajina otišla u SAD na pregovore

Kabinet ukrajinskog predsjednika potvrdio je da je ukrajinska delegacija, koju predvodi Rustem Umerov, otputovala u Sjedinjene Američke Države na pregovore.

U delegaciji se nalazi i šef Glavne obavještajne uprave Kiril Budanov. Delegacija je već izvijestila predsjednika Volodimira Zelenskog o pripremama za sastanke.

Umerov i Budanov u sastavu delegacije

Ukrajinska delegacija, predvođena sekretarom Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustemom Umerovim, krenula je u SAD na pregovore.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski već je upoznat sa pripremama za predstojeće razgovore sa američkom stranom. Ovo je novinarima saopštio savjetnik predsjednika za komunikacije Dmitro Litvin, prema navodima UNN

Detalji Litvinove izjave

- Danas je Umerov već izvijestio predsjednika o pripremama za sastanke sa američkom stranom. Delegacija je već na putu - rekao je Litvin.

Prema njegovim riječima, Umerov je na čelu delegacije. Šef Glavne obaveštajne uprave Kiril Budanov takođe je dio delegacije i učestvuje u pregovorima.

Dodatne informacije o sastavu delegacije

U petak, 28. novembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dekret o izmjenama u sastavu delegacije za pregovore između Ukrajine i SAD, prema kome je sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov postavljen na čelo delegacije umjesto smijenjenog šefa kabineta predsednika Ukrajine, Andrija Jermaka.

Podsjetnik - razgovori o mirovnom planu

Mediji su ranije izvijestili da su ukrajinski zvaničnici Rustem Umerov i prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislitsja otputovali u SAD na dalje razgovore o mirovnom planu.

Prije toga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio predstojeće sastanke sa američkom stranom.