Crtao krst na albanskoj zastavi: Albanac sa Kosmeta osuđen zbog "pozivanja na nacionalnu mržnju"

Navodne uvrede na račun nacionalne zastave, postavljene na Fejsbuku uz krst i druge simbole, kao i neprikladne poruke, koštale su jednog tridesettrogodišnjaka sa Kosova i Metohije kazne od dvije godine zatvora u Albaniji, prenio je A2 Si-En-En.

Osnovni sud u Tirani izrekao je kaznu optuženom Aljbanu Bibaju, nakon suđenja koje je održano u njegovom odsustvu.

Bibaj je proglašen krivim za krivično djelo "pozivanje na nacionalnu mržnju".

Prema sudskoj odluci, u koju je imao uvid A2 Si-En-En, Bibaj je privukao pažnju Direkcije za borbu protiv terorizma albanske policije zbog nekoliko objava na Fejsbuku, nakon zemljotresa u novembru 2019. godine, prenio je portal "Kosovo onlajn".

U jednoj od objava naveo je, između ostalog, da "hodže i vjernici koji obilježavaju Dan zastave nemaju veze sa Teuhidinom (vjerovanjem da postoji samo jedan Bog)".

Prema navodima presude, nastavio je sa drugim objavama u kojima je citirao izdvojene vjerske navode.

Objave su bile praćene fotografijom albanske nacionalne zastave na kojoj je pisalo "Kufr shirk" (nevjernik i idolopoklonstvo), kao i nacrtanim krstom preko nje.

Ispitan u Osnovnom tužilaštvu u Peći, u prisustvu advokata, u okviru istrage protiv njega u Albaniji, Bibaj je rekao da već 15 godina praktikuje islam i da nikada nije učio niti čuo od vjerskih autoriteta da treba da mrzi nekoga ili da poziva na nacionalnu mržnju.

Ali, prema ocjeni sudije Edvana Večanija, objave optuženog sadrže jasne elemente koji narušavaju javni red i mir podsticanjem podjela na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

"Korišćenjem uvredljivog jezika prema nacionalnim simbolima, poput albanske zastave, i izjavama da je 'nacionalizam kufr' ili da su 'zastave izum cionista', optuženi je izražavao stavove koji omalovažavaju nacionalne vrijednosti i stvaraju antagonizam između vjerskog i nacionalnog identiteta. Sadržaj objava, praćen uvredljivim slikama zastave, predstavlja javni čin komunikacije koji je objektivno sposoban da podstakne podjele, mržnju ili neprijateljstvo među građanima na osnovu njihove nacionalne pripadnosti", navodi se u presudi.

Dodaje se i da Bibajev cilj nije bio samo izražavanje vjerskog mišljenja, već podsticanje podjela i suprotstavljanja građana na osnovu njihovog nacionalnog identiteta.