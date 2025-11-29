U tumorskom tkivu generala Pavkovića nađeni uranijum i teški metali

U tumorskom tkivu generala Nebojše Pavkovića pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama, pišu "Večernje novosti".

Zastupnik porodice Pavković, advokat Srđan Aleksić rekao je da su iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza kojima je u tkivu generala potvrđeno prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijam što "predstavlja jedan od najznačajnijih medicinskih dokaza o posljedicama izloženosti osiromašenom uranijumu na Balkanu".

On je rekao da je to "crno na bijelo" medicinska potvrda da bi dva karcinoma - štitaste žlijezde i pankreasa, od kojih je Pavković bolovao i preminuo 20. oktobra u Vojnomedicinskoj akademiji /VMA/ u Beogradu, mogli da budu povezani sa NATO bombardovanjem.

Košarka Navijači Partizana odali počast Nebojši Pavkoviću

- Ovo je naučno, medicinski i pravno revolucionaran dokaz. Prvi put u Srbiji, u konkretnom tumoru jednog visokog oficira, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremnim koncentracijama. Ovaj nalaz otvara vrata ne samo njegovom slučaju, već i stotinama drugih postupaka - naveo je Aleksić.

On je dodao da je general Pavković godinama prije smrti prikupljao podatke i bilješke o izloženosti osiromašenom uranijumu, koje su bile i dio postupka upućivanja uzoraka tkiva na analizu u Italiju, navodeći da mu je poslao mnogo materijala u vezi sa osiromašenim uranijumom i onim što je zapisao na terenu.

Srbija General Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

Pavkovićev nalaz se, prema tumačenju koje je Aleksić dobio, uklapa u već potvrđene presude italijanskih sudova, u kojima je Italija proglašena odgovornom za smrt i teške bolesti italijanskih vojnika izloženih osiromašenom uranijumu na Balkanu tokom službe.

Aleksić je podsjetio na to da su uzorci biopsije generala Pavkovića 15. septembra poslati na analizu u Institut za nanotehnologiju u Italiji, te da sumnja da je posljedica njegove smrti i bolesti, prije svega u osiromašenom uranijumu iz 1999. godine, jer je bio na teritoriji koju je NATO najžešće bombardovao.

Srbija Poznato od čega je umro general Pavković: Imao jednu od najopasnijih bolesti

Laboratorijska analiza tumorskog tkiva generala Pavkovića izvršena je u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji "Himike e ambientali", koja je kvalifikovana od Ministarstva zdravlja Italije.

Prema izvještaju, u tumorskom tkivu generala detektovani su uranijum, aluminijum, kadmijum, bakar, mangan, gvožđe, cink.

Sudski vještak Jovica Jovanović rekao je za "Novosti" da veći broj ovih elemenata pripada grupi za koje postoje sigurni dokazi da izazivaju rak kod ljudi i da njihovo prisustvo u tumorskm tkivu Pavkovića višestruko premašuje kritične vrijednosti.

Italijanski advokat za vojno-pravne slučajeve i žrtve osiromašenog uranijuma Anđelo Fjore Tartalja izjavio je za "Novosti" da Pavkovićev nalaz predstavlja jedan od najvažnijih naučnih dokaza u regionu Balkana i ukazuje na direktnu kontaminaciju kojoj je bio izložen tokom vojnih operacija i boravka u zonama pogođenim municijom osiromašenom uranijumom.

Srbija Uzela mu 3 stana, on se u Hagu opet zakleo na vječnu ljubav: Ko je voditeljka koju je volio Pavković

On je istakao da je ovo trenutak velike istine, jer nauka potvrđuje ono što su mnogi godinama pokušavali da sakriju ili ospore.

- Ovakvi rezultati su u potpunosti u skladu sa nalazima i sudskim presudama koje smo dobili u Italiji, a koji su utvrdili jasnu uzročnu vezu između izloženosti italijanskih vojnika osiromašenom uranijumu i razvoja teških malignih bolesti - rekao je Tartalja.

On je naveo da prisustvo uranijuma u ljudskom tkivu nije teorija, nego činjenica koja nosi odgovornost, te da je ono dokaz koji mijenja tok borbe za pravdu i otvara put novim međunarodnim procesima u korist oboljelih od uranijumske municije.

Pavkovićevo tkivo uzeto je tokom biopsije na VMA prije nego što je Hag generala osudio na doživotnu robiju i utamničio, te poslato u Italiju na zahtjev njegove kćerke Marije, nedjelju dana ranije nego što će Hag, na zahtjev Srbije, prijevremeno pustiti generala sa robije u vrlo teškom zdravstvenom stanju, u terminalnoj fazi bolesti