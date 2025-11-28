Komšije četvoro stradalih otkrile detalje: Ovo im je bio posljednji radni dan

Izvor:
Mladenovo ne pamti tragediju kakva se dogodila juče kada je četvoro mještana ovog mjesta stradalo u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Irig-Ruma.
Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je Blic došao, ukupno dva kombija su išla ka Pećincima, prevozeći radnike. Prvi kombi je prošao, a drugi je nažalost udario u radnu mašinu valjak. Zvanični uzrok ove saobraćajne nesreće biće naknadno utvrđen, ali sumnja se da je na putu bila loša vidljivost zbog magle te da je to jedan od glavnih uzroka.
Kako mještani Mladenova, odakle su svi stradali i povrijeđeni, pričaju za Blic, najbolnije je to što im je juče bio posljednji dan kako su išli u Pećince u nadnicu.
– Mnogi od njih su godinama tamo radili. Možete misliti kakva je to tuga i kakva ih je muka tjerala da već godinama dnevno prelaze od Mladenova do Pećinaca i nazad skoro 250 kilometara – vidno potresen priča komšija preminulog muškarca.
Kako dodaje, njegov komšija juče nije ni trebao da ide u plastenik da radi, ali mu je rečeno da neće biti puno posla, jer je posljednji dan i idu samo da raspreme plastenik.
Kolika je tragedija zadesila Mladenovo, svjedoči još jedna mještanka koja kaže da je reč o poštenim i vrednim ljudima.
– Užasno je to što se desilo, sve su to vredni i pošteni ljudi, to će vam potvrditi bilo ko u selu. Eto, zbog malih penzija radili su kako bi dopunili kućni budžet, da bi mogli unucima nešto da kupe i pomognu svojoj djeci. Svi smo zatečeni, ovo je stravična tragedija. Nadamo se samo da će se porodice brzo oporaviti od tolike tuge – rekla je ova mještanka koja je poznavala sve poginule, ali i povrijeđene.
A. T. i N. M., koje su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je kombi naletio na radnu mašinu – valjak juče su prebačene za Klinički centar Vojvodine.
Vozač kombija D. T. bi takođe trebao da bude transportovan iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici gde je prvobitno primljen da bude prebačen u KCV u Novom Sadu, trenutno je u stabilnom stanju.
Sahrana svih tragično stradalih biće na Mesnom groblju u Mladenovu i to B. A. (65) i V. K. (66) sutra, M. M. (72) u nedelju, a M. Ć. (73) u ponedjeljak.
U cijeloj opštini Bačka Palanka danas je dan žalosti.
