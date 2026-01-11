Aleksa Avramović dobio dijete! Evo koje ime su on i žena odabrali za sina

Izvor:
ATV
11.01.2026
12:41
Komentari:0
Srpski košarkaš Aleksa Avramović dobio je nasljednika.
O tome je javnost obavijestio Košarkaški savez Srbije, i to sljedećom objavom na društvenim mrežama o našem reprezentativcu:
"Stigle su prelijepe vijesti!
Reprezentativac Srbije, Aleksa Avramović, postao je otac!
Njegova supruga Teodora na svijet je donijela sina, kome su dali ime Pavle.
Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo mnogo zdravlja, radosti i najljepših trenutaka sa novim članom porodice", ističe se u objavi KSS-a.
Scena
4 h0
Nauka i tehnologija
4 h0
Zdravlje
4 h0
Tenis
5 h0
Košarka
7 h0
Košarka
8 h0
Košarka
20 h0
Košarka
21 h0
Najnovije
Najčitanije
17
01
16
48
16
46
16
33
16
28
Trenutno na programu