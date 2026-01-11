Logo
Large banner

Aleksa Avramović dobio dijete! Evo koje ime su on i žena odabrali za sina

Izvor:

ATV

11.01.2026

12:41

Komentari:

0
Алекса Аврамовић кошаркаш
Foto: ATV

Srpski košarkaš Aleksa Avramović dobio je nasljednika.

O tome je javnost obavijestio Košarkaški savez Srbije, i to sljedećom objavom na društvenim mrežama o našem reprezentativcu:

"Stigle su prelijepe vijesti!

Reprezentativac Srbije, Aleksa Avramović, postao je otac!

Njegova supruga Teodora na svijet je donijela sina, kome su dali ime Pavle.

Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo mnogo zdravlja, radosti i najljepših trenutaka sa novim članom porodice", ističe se u objavi KSS-a.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksa Avramović

KSS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хејли Бибер, манекенка

Scena

Gotovo gola: Hejli Biber provokativnim fotografijama ponovo zapalila Instagram

4 h

0
Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

Nauka i tehnologija

Zemlju pogodila snažna magnetna oluja: Na "udaru" su ove države, izazvana jaka polarna svjetlost

4 h

0
Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Zdravlje

Ko češće umire od sindroma "slomljenog srca"

4 h

0
Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

Tenis

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

5 h

0

Više iz rubrike

Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

Košarka

Otkriven skandal u NBA: Denis Šreder pokušao da udari Luku Dončića

7 h

0
Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Košarka

Borba sa rakom: Stižu sve bolje vijesti za Nikolu Topića!

8 h

0
Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

Košarka

Prvenstvo BiH: Borac pobjedom do diobe prvog mjesta, poraz Studenta u Donjem Vakufu

20 h

0
Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

Košarka

Sjajan meč u Laktašima: Igokea nakon produžetka bolja od Kluža

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

01

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

16

48

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

16

46

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16

33

Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

16

28

Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner