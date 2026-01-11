Aleksa Avramović dobio dijete! Evo koje ime su on i žena odabrali za sina

O tome je javnost obavijestio Košarkaški savez Srbije, i to sljedećom objavom na društvenim mrežama o našem reprezentativcu:

"Stigle su prelijepe vijesti!

Reprezentativac Srbije, Aleksa Avramović, postao je otac!

Njegova supruga Teodora na svijet je donijela sina, kome su dali ime Pavle.

Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo mnogo zdravlja, radosti i najljepših trenutaka sa novim članom porodice", ističe se u objavi KSS-a.