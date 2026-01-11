Logo
Large banner

Otkriven skandal u NBA: Denis Šreder pokušao da udari Luku Dončića

Izvor:

ATV

11.01.2026

09:30

Komentari:

0
Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића
Foto: Tanjug / AP / Jessie Alcheh

NBA liga je suspendovala Denisa Šredera koji je htio da se "obračuna" sa Lukom Dončićem nakon meča Lejkersa i Kingsa.

Kako prenose dobro upućeni američki mediji, Šreder je htio da se obračuna sa Dončićem poslije utakmice odigrane 28. decembra.

Lejkersi su tada slavili, ali su se dvojica košarkaša tokom cijelog meča "peckali", ali se očekivalo da će ostati samo na tome.

Šreder nije to prihvatio na najbolji način i odlučio je da poslije meča sačeka Dončića da se fizički obračunaju. NBA liga je saopštila da je Nijemac suspendovan na tri utakmice jer je "htio i pokušao da udari protivničkog igrača", dok Kris Bejns prenosi da je taj igrač bio slovenački as.

Sakramentov trener, Dag Kristi, uz pomoć igrača odvukao je Šredera, dok su Luka i njegov otac, Saša Dončić, otišli u kola.

Podijeli:

Tagovi:

Luka Dončić

Denis Šreder

NBA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Košarka

Borba sa rakom: Stižu sve bolje vijesti za Nikolu Topića!

3 h

0
Јокић није играо, а опет доминирао - ВИДЕО

Košarka

Jokić nije igrao, a opet dominirao - VIDEO

5 d

0
Денвер - Филаделфија

Košarka

Čudo: ''Osakaćeni'' Denver Nagetsi srušili Filadelfiju produžetka

5 d

0
Јокићу ни повреда не може ништа – или, ипак, може?

Košarka

Jokiću ni povreda ne može ništa – ili, ipak, može?

1 sedm

0

Više iz rubrike

Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Košarka

Borba sa rakom: Stižu sve bolje vijesti za Nikolu Topića!

3 h

0
Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

Košarka

Prvenstvo BiH: Borac pobjedom do diobe prvog mjesta, poraz Studenta u Donjem Vakufu

15 h

0
Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

Košarka

Sjajan meč u Laktašima: Igokea nakon produžetka bolja od Kluža

16 h

0
Додик: Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији

Košarka

Dodik: Hvala prijateljima iz Kluža na iskazanom poštovanju i iskrenoj emociji

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11

53

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11

46

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

11

35

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

11

26

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner