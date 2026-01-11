Otkriven skandal u NBA: Denis Šreder pokušao da udari Luku Dončića

Izvor:
ATV
11.01.2026
09:30
Komentari:0
NBA liga je suspendovala Denisa Šredera koji je htio da se "obračuna" sa Lukom Dončićem nakon meča Lejkersa i Kingsa.
Kako prenose dobro upućeni američki mediji, Šreder je htio da se obračuna sa Dončićem poslije utakmice odigrane 28. decembra.
Lakers star Luka Dončić was the player Kings guard Dennis Schröder sought out in the hallway for a confrontation following a Dec. 28 contest, league sources tell @NBAonPrime, @NBATV. Schröder will begin serving 3-game suspension tomorrow.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 11, 2026
Lejkersi su tada slavili, ali su se dvojica košarkaša tokom cijelog meča "peckali", ali se očekivalo da će ostati samo na tome.
Šreder nije to prihvatio na najbolji način i odlučio je da poslije meča sačeka Dončića da se fizički obračunaju. NBA liga je saopštila da je Nijemac suspendovan na tri utakmice jer je "htio i pokušao da udari protivničkog igrača", dok Kris Bejns prenosi da je taj igrač bio slovenački as.
Sakramentov trener, Dag Kristi, uz pomoć igrača odvukao je Šredera, dok su Luka i njegov otac, Saša Dončić, otišli u kola.
What Luka Doncic Really Said To Dennis Schroder👀:— LegendZ (@legendz_prod) December 30, 2025
Luka: “All talk… I wish you would swing!”
Schroder: “Come to the back, I’m not the n**** to talk to!”
Luka: “Man!”
Schroder: “I’ll beat the sh*t out of you” pic.twitter.com/6Ga9tcTaFE
