Sjajan meč u Laktašima: Igokea nakon produžetka bolja od Kluža

Izvor:
ATV
10.01.2026
19:24
Komentari:0
Košarkaši Igokee savladali su ekipu Kluža nakon produžetka rezultatom 114:108.
Sjajan meč viđen je u Laktašima u okviru 14. kola ABA lige. Igokea je skoro cijeli meč bila u rezultatskom zaostatku, ali nisu igrači Nenada Stefanovića odustajali.
Košarka
Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"
Dragan Milosavljević je pogodio trojku za produžetak u kojem se domaća ekipa bolje snašla.
Najefikasniji u ekipi Igokee je bio Nejt Pjer Luis sa 29 poena, dok je Kluž predvodio Mičel Krik sa 35.
Ovo je sedma pobjeda Igokee od početka sezone u ABA ligi, a idući protivnik će biti Partizan, takođe u Laktašima
Najnovije
Najčitanije
20
35
20
14
20
06
20
03
19
52
Trenutno na programu