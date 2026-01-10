Sjajan meč u Laktašima: Igokea nakon produžetka bolja od Kluža

Košarkaši Igokee savladali su ekipu Kluža nakon produžetka rezultatom 114:108.

Sjajan meč viđen je u Laktašima u okviru 14. kola ABA lige. Igokea je skoro cijeli meč bila u rezultatskom zaostatku, ali nisu igrači Nenada Stefanovića odustajali.

Košarka Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"

Dragan Milosavljević je pogodio trojku za produžetak u kojem se domaća ekipa bolje snašla.

Najefikasniji u ekipi Igokee je bio Nejt Pjer Luis sa 29 poena, dok je Kluž predvodio Mičel Krik sa 35.

Ovo je sedma pobjeda Igokee od početka sezone u ABA ligi, a idući protivnik će biti Partizan, takođe u Laktašima