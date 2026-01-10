Logo
Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

10.01.2026

13:33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!
Foto: Printscreen/X

Prava drama viđena je u finišu utakmice između LA Lejkersa i Milvoki Baksa. Šesnaest sekundi prije kraja, pri rezultatu 101:101, sudija je dosudio prekršaj Luke Dončića nad Kevinom Porterom Juniorom prilikom šuta za tri poena, što je izazvalo burnu reakciju slovenačkog asa.

Procjena arbitra bila je da je kontakt bio dovoljan za tri slobodna bacanja, čime su Baksi dobili ogromnu prednost u borbi za pobjedu.

Odluka je imala dodatnu težinu jer je Dončiću to bila šesta lična greška, pa je morao napustiti parket u ključnom trenutku. Bijesni košarkaš Lejkersa izgubio je kontrolu, skakao, gestikulirao i glasno se obratio sudiji psovkom, što je bila jedna od njegovih rijetkih takvih reakcija u NBA karijeri – tek treći put da je isključen zbog šest ličnih grešaka.

Bez Dončića na terenu, Lejkersi nisu uspjeli doći do preokreta. LeBron Džejms izgubio je loptu u posljednjem napadu, a Kevin Porter Junior je s linije slobodnih bacanja potvrdio trijumf Milvokija (105:101).

Dončić je meč završio s 24 poena, devet skokova i devet asistencija, ali i slabim šutom iz igre.

