Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

01.01.2026

11:27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Nekadašnji košarkaš Partizana Džejms Naneli novi je član AEK-a iz Atine, saopštio je grčki klub.

Naneli (35) je sa AEK-om potpisao ugovor do kraja sezone. Američki košarkaš je tokom 2025. godine nastupao za Džeđang Lajonse iz Kine.

On je tokom karijere bio član između ostalog Atlante, Filadelfije, Minesote, Hjustona, Nju Orleansa, Fenerbahčea, Makabija iz Tel Aviva i Olimpije iz Milana, a od 2022. do 2024. godine igrao je za Partizan.

AEK, koji sa klupe vodi srpski trener Dragan Šakota, nalazi se na četvrtom mjestu na tabeli grčkog prvenstva sa sedam pobjeda i četiri poraza, a izborio je Top 16 fazu Lige šampiona.

