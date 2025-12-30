Logo
Large banner

Panter MVP Evrolige u decembru

Izvor:

Tanjug

30.12.2025

18:52

Komentari:

0
Пантер МВП Евролиге у децембру

Košarkaš Barselone Kevin Panter najkorisniji je igrač (MVP) Evrolige u decembru, saopšteno je iz takmičenja.

Bivši kapiten Partizana je u decembru u dresu Barselone prosječno bilježio 24.4 poena po utakmici i imao je prosječan indeks korisnosti 23, zbog čega je i zaslužio prestižno priznanje.

Kako je navedeno na sajtu Evrolige, Panter je decembar otvorio sa 14 poena i šest asistencija u pobjedi protiv Crvene zvezde u Beogradu, zatim je ubacio 24 poena za 25 minuta protiv Olimpijakosa, dodao je 21 poen i četiri asistencije u Parizu, a decembar je okončao sa 20 poena i dvije ukradene lopte u porazu od Fenerbahčea.

Barselona je u decembru imala skor 4-1 u Evroligi.

Poslije oktobra 2024. godine, Panteru je ovo drugo priznanje za MVP mjeseca Evrolige.

Podijeli:

Tag:

Kevin Panter

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јокић је, изгледа, избјегао најгоре!

Košarka

Jokić je, izgleda, izbjegao najgore!

4 h

0
Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

Košarka

Poznate prve prognoze iz Denvera o povredi Jokića

6 h

0
Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

Košarka

Jokićev trener: Zabrinut sam, nadam se da nije katastrofa

12 h

0
Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

Košarka

Trener Majamija nikad moćnijim riječima pričao o Jokiću

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner