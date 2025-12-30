Panter MVP Evrolige u decembru

Izvor:
Košarkaš Barselone Kevin Panter najkorisniji je igrač (MVP) Evrolige u decembru, saopšteno je iz takmičenja.
Bivši kapiten Partizana je u decembru u dresu Barselone prosječno bilježio 24.4 poena po utakmici i imao je prosječan indeks korisnosti 23, zbog čega je i zaslužio prestižno priznanje.
Kako je navedeno na sajtu Evrolige, Panter je decembar otvorio sa 14 poena i šest asistencija u pobjedi protiv Crvene zvezde u Beogradu, zatim je ubacio 24 poena za 25 minuta protiv Olimpijakosa, dodao je 21 poen i četiri asistencije u Parizu, a decembar je okončao sa 20 poena i dvije ukradene lopte u porazu od Fenerbahčea.
Barselona je u decembru imala skor 4-1 u Evroligi.
Poslije oktobra 2024. godine, Panteru je ovo drugo priznanje za MVP mjeseca Evrolige.
