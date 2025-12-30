Jokić je, izgleda, izbjegao najgore!

Nikola Jokić povrijedio se na meču Denvera i Majamija, a prve prognoze su ohrabrujuće.

Kako prenosi "Meridian sport", pozivajući se na izvore bliske Denveru, prvi pokazatelji govore da je u pitanju hiperekstenzija i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja.

Istu informaciju nekoliko sati kasnije objavljuje "Mocart sport", koji dodaje da se očekuje pauza od oko mjesec dana.

Te informacije u skladu su sa prvim procjenama ljekara, koji su pretpostavili da se radi o "modrici" kosti, odnosno hiperekstenziji koljena. Istu povredu nedavno je doživio Jokićev saigrač Kem Džonson, a njemu je tada izrečen oporavak od 4-6 nedjelja.

Jokić bi sutra trebalo da uradi magnetnu rezonancu, ali sudeći prema inicijalnim reakcijama, najbolji košarkaš svijeta bi trebalo da je izbjegao dužu pauzu.

Jokić se povrijedio na meču protiv Majamija, a do povrede je došlo kada je Jokićev saigrač Spenser Džouns, nogom udario donji dio noge srpskog košarkaša, povrijedivši mu pritom lijevo koljeno.

Jokić se srušio na parket, držeći se za koljeno i previjajući se od bolova, a snimci tih dešavanja zabrinuli su čitav košarkaški svijet.

Denver je susret u Majamiju izgubio 147:123, a Jokić je do trenutka povrede imao 21 poen, osam asistencije i pet skokova.